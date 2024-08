Vídeo musical de Katy Perry sob investigação por possíveis danos ambientais

O Departamento de Meio Ambiente do governo regional está investigando, alegando que a produtora por trás de seu videoclipe NÃO estava autorizada a filmar lá… de acordo com vários relatórios da Espanha.

No videoclipe, parece que as dunas em questão estão isoladas – indicando uma área protegida – e Katy está bem no meio de tudo isso… provavelmente com uma equipe de câmera, equipe de produção e uma tonelada de equipamentos a reboque .