Vídeo: O treinador de Dricus du Plessis usa bastão elétrico para motivar lutadores na ‘Contagem Regressiva do UFC 305’

Com o UFC 305 se aproximando rapidamente, uma prévia que analisa mais profundamente a rivalidade acirrada entre o campeão dos médios Dricus du Plessis e Israel Adesanya assume o centro das atenções no UFC 305. Contagem regressiva para o UFC 305 vídeo.

Para Adesanya, a luta serve como uma chance de recuperar seu trono depois de ter sido derrotado em uma reviravolta impressionante contra Sean Strickland em setembro de 2023. Com Adesanya fora, du Plessis conquistou o ouro com uma vitória sobre Strickland e agora ele tentará fazer o mesmo com Adesanya, com seu treinador principal Morne Visser fazendo de tudo para deixá-lo pronto… incluindo o uso de um bastão elétrico durante o treinamento.

Confira o selvagem Contagem regressiva para o UFC 305 vídeo para ver como o treinador de du Plessis garante que ele corrija os erros de forma brutal.