Vídeo: Paddy Pimblett mostra ganho de peso de 42 libras após o UFC 304

Paddy Pimblett está ganhando peso novamente após a maior vitória de sua carreira.

“The Baddy” ganhou a reputação de ganhar quantidades drásticas de peso entre as lutas e essa reputação não corre perigo de desaparecer após sua grande vitória sobre King Green em julho passado no UFC 304. Pimblett precisou de pouco mais de três minutos para finalizar Green — apenas o terceiro lutador a derrotar o veterano de 50 lutas nesse quesito — e ele claramente se permitiu comemorar a conquista.

No domingo, Pimblett compartilhou seu último vlog, no qual mostrou como passou de seu peso de 156 libras para 198 libras em questão de semanas.

Pimblett nunca perdeu o peso de 70 kg e raramente demonstra preocupação com suas mudanças corporais drásticas, mas isso não significa que ele tenha conseguido evitar o ridículo e as críticas.

“Mas tudo na minha cara”, disse Pimblett sobre o ganho de peso. “É por isso que todo mundo me chama de [Family Guy character] Chris Griffin. Bem na minha cara.

“Sabe o que passou pela minha cabeça outro dia? Alguém me chamando de valentão do peso. ‘Ele deveria subir de peso. Ele é um valentão do peso.’ Você está feito? Imagine eu lutando contra o f*dido Leon Edwards, e [Kamaru] Usman, e isso. Eles são f*didos enormes.”

O próprio Pimblett brincou que sentia que estava acumulando 93 kg de potência em seu retorno aos treinos.

“Aquele poder meio-pesado”, disse Pimblett. “90 kg.”

Quanto a como ele planeja controlar seu peso no futuro, o inglês de 29 anos não acha que haja segredo para manter a consistência. Ele planeja continuar aumentando o volume e depois trabalhando para perder peso do jeito antigo.

“Provavelmente começarei a ser chamado de gordo f*dido por todos”, disse Pimblett. “Não foi tão ruim. Mas não foi ótimo, ao mesmo tempo. Ainda estou um pouco gordinho. Não estou tão gordo quanto antes, mas ainda estou um pouco gordinho. Estávamos comendo de tudo. … Mas eu só preciso treinar, isso é o principal. Obviamente, comer grandes quantidades de comida não ajuda com seu peso, mas quando não treino, engordo.”