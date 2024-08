Vídeo: Terence Crawford, Israil Madrimov compartilham intenso confronto antes da luta

Terence Crawford e Israel Madrimov estavam focados em negócios durante uma coletiva de imprensa pré-luta, a poucos dias da luta de boxe em Los Angeles.

Os lutadores compartilharam um intenso e estoico faceoff antes da luta, embora ambos os atletas tenham permanecido respeitosos durante o costumeiro encarar. Embora Crawford seja o lutador menor no papel, ele realmente parecia tão grande, se não maior, que seu oponente quando eles ficaram cara a cara.

Enquanto é Crawford quem está subindo de peso para desafiar o título super welterweight da WBA de Madrimov, é “Bud” quem se posiciona como o favorito absoluto para vencer. As probabilidades de Crawford são de 7 para 1 de que ele atingirá seu objetivo de ganhar um título em outra categoria de peso depois de já ter conquistado campeonatos em várias divisões.

Muitos classificam Crawford como o melhor boxeador peso por peso do mundo, com um histórico perfeito de 40-0, o que inclui sua surra unilateral sobre Errol Spence Jr. em sua última luta em julho de 2023. Agora, mais de um ano depois, Crawford retorna com a esperança de adicionar outro cinturão à sua crescente coleção.

Quanto a Madrimov, o lutador de 29 anos entra na disputa com muito menos experiência do que Crawford, com apenas um histórico de 10-0-1 em sua carreira. Em março, Madrimov conquistou o título da WBA com um nocaute no quinto round sobre Magomed Kurbanov.

Agora Madrimov busca a maior vitória de sua carreira e também consegue uma grande surpresa ao enfrentar Crawford na noite de sábado no BMO Stadium em Los Angeles, com o card transmitido no pay-per-view DAZN, bem como no PPV.com e outros canais onde o pay-per-view está disponível.