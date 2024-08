Vikings, CB Stephon Gilmore concorda com contrato de um ano

O cornerback agente livre Stephon Gilmore chegou a um acordo em princípio com o Minnesota Vikings para um contrato de um ano no valor de até US$ 10 milhões, que inclui US$ 7 milhões garantidos, disse seu agente, Jason Chayut, da Sportstars Inc., a Adam Schefter, da ESPN, no domingo.

Os Vikings trouxeram Gilmore para uma visita na semana passada, com o técnico Kevin O’Connell dizendo antes da reunião que tinha “muito respeito” pelo cinco vezes Pro Bowler.

Gilmore jogou a temporada de 2023 com o Dallas Cowboys, que o adquiriu do Indianapolis Colts por uma escolha de quinta rodada, e teve uma temporada de destaque, começando todos os 17 jogos e terminando com duas interceptações e 13 passes defendidos.

Escolhas do editor

Ele fará 34 anos em setembro e passou por uma cirurgia na pré-temporada para reparar um lábio rompido.

O jogo estável de Gilmore ajudou os Cowboys a suportar a perda do cornerback do Pro Bowl Trevon Diggs devido a uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo após dois jogos. Ele foi um líder imediato no vestiário e ajudou no desenvolvimento de DaRon Bland, substituto de Diggs, que estabeleceu um recorde da NFL com cinco retornos de interceptação para touchdowns e liderou a liga com nove interceptações.

Gilmore foi o Jogador Defensivo do Ano da NFL em 2019 com o New England Patriots. Em uma carreira que o viu jogar por cinco times, ele tem 31 interceptações em 165 jogos na carreira.

Todd Archer, da ESPN, contribuiu para esta reportagem.