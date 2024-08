Vikings estão ‘cautelosos’ com o tendão de Justin Jefferson

EAGAN, Minnesota — O Minnesota Vikings deu ao wide receiver Justin Jefferson um dia de folga dos treinos na quarta-feira, programado para coincidir com o dia de folga programado para a equipe na quinta-feira.

Quando retornou ao campo na sexta-feira, Jefferson deixou claro que ele e os Vikings estão tomando medidas significativas para evitar uma nova lesão no tendão da coxa direita que ele rompeu na temporada passada, o que lhe custou sete jogos.

“Estou com tanto medo de que isso aconteça de novo que tenho sido excessivamente cauteloso sobre isso”, disse Jefferson, “apenas tentando cuidar do meu corpo da maneira certa, apenas tentando encontrar coisas novas que eu possa implementar na minha vida cotidiana que possam me ajudar melhor ao longo da temporada. Definitivamente, tenho trabalhado um pouco mais meus isquiotibiais, garantindo que estou à prova de lesões.”

Escolhas dos editores

Jefferson, que fez 25 anos no início deste verão, participou de quase todos os treinos do time principal nos anos anteriores e jogou em 97 dos snaps da temporada regular dos Vikings na temporada passada antes de sofrer a lesão na Semana 5.

Como a maioria dos times, os Vikings rastreiam dados de esforço durante os treinos e os usam para avaliar se um jogador está se aproximando dos níveis de estresse físico que podem contribuir para uma lesão. Não há evidências de que Jefferson tenha torcido o tendão ou encontrado quaisquer outros problemas de saúde neste verão e o técnico Kevin O’Connell nem sequer chegou a dizer que os Vikings têm Jefferson em um plano de manutenção.

Jefferson aprendeu “muito sobre seu corpo” durante a provação da temporada passada, disse O’Connell, e os Vikings estão tentando evitar colocá-lo na zona de perigo neste verão.

“Queremos ter certeza de que a progressão do seu campo de treinamento seja a correta, já que ele passou pela primeira vez por esse tipo de lesão.

“É mais uma questão do diálogo que ele tem com [vice president of player health and performance Tyler Williams] e eu, e garantir que nosso plano para ele, conforme avançamos no mês de agosto, o tenha em sua melhor forma física, ótima para o futebol e pronto para jogar, ao mesmo tempo em que o preparamos taticamente.”

Com o tempo, disse Jefferson, seu medo de sofrer uma nova lesão diminuirá.

“Chegarei ao ponto em que sinto que não vou pensar nisso de novo”, disse ele, “só porque sinto que vou forçar isso até que seja forte o suficiente para que não aconteça de novo. É tudo uma questão de ter confiança nisso e eu posso sair e jogar livremente.”