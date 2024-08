Vikings negociam CB Booth com Cowboys por CB Wright

O Dallas Cowboys e o Minnesota Vikings concordaram em fazer uma troca na sexta-feira para trocar cornerbacks cujo tempo com seus respectivos times havia acabado.

Os Cowboys receberão o cornerback Andrew Booth Jr., a escolha nº 42 do draft de 2022, que jogou apenas 11% dos snaps defensivos dos Vikings nas últimas duas temporadas. Os Vikings enfrentarão o cornerback Nahshon Wright, uma escolha de terceira rodada em 2021 que jogou em apenas 22 jogos com três partidas como titular e uma interceptação.

Wright é o quarto cornerback veterano que os Vikings adquiriram desde o início do training camp, enquanto tentavam estabilizar um grupo de posição que foi abalado por tragédias e lesões. O novato Khyree Jackson morreu no mês passado em um acidente de carro. O potencial titular Mekhi Blackmon sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior no primeiro dia de training camp, e o veterano Shaquill Griffin não treinou desde que distendeu o tendão no dia seguinte. Os Vikings também contrataram os cornerbacks veteranos Duke Shelley, Cobi Francis e Fabian Moreau.

Com Trevon Diggs voltando de uma ruptura do ligamento cruzado anterior no joelho esquerdo, Wright estava trabalhando com o primeiro time no training camp neste verão, mas estava sendo pressionado pelo novato Caelen Carson, uma escolha de quinta rodada. Com Diggs esperado para aumentar seu trabalho nos treinos conforme a temporada regular se aproxima e Carson aproveitando ao máximo suas chances, Wright, que está definido para ser um agente livre irrestrito após esta temporada, tornou-se dispensável.

Os Cowboys tiveram uma ótima opinião sobre Booth durante o processo de recrutamento de 2022 e esperam que uma mudança de cenário e talvez de esquema sob o comando do novo coordenador Mike Zimmer, ex-técnico principal dos Vikings, possa ajudar em seu desenvolvimento. Booth teve um longo histórico de lesões durante sua carreira universitária em Clemson e sofreu uma ruptura de menisco durante sua temporada de estreia que exigiu cirurgia e o limitou a seis jogos.

Os Vikings contrataram o coordenador defensivo Brian Flores em 2023, e Booth nunca encontrou um lugar em seu esquema. Apesar das lesões e da incerteza na posição neste verão, Booth estava principalmente praticando com a defesa do terceiro time dos Vikings.

Em agosto passado, os Cowboys trocaram a decepcionante escolha de segunda rodada de 2021, Kelvin Joseph, com o Miami Dolphins pela escolha de primeira rodada de 2020, Noah Igbinoghene. Nenhum dos jogadores teve um impacto duradouro, embora Igbinoghene tenha marcado o primeiro touchdown dos Cowboys na temporada passada, em um field goal bloqueado.