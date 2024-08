Vilipendiado pelos franceses, Joel Embiid espera final divertida do basquete olímpico

PARIS — As multidões para as vitórias surpreendentes da França sobre o Canadá e a Alemanha esta semana na Bercy Arena, às margens do Sena, na capital francesa, foram eletrizantes esta semana. E o jogo da medalha de ouro de sábado contra o Time EUA deve trazer um novo nível de energia por causa do oponente e de seu vilão.

Joel Embiid desempenhou o papel perfeitamente e, embora tenha se mostrado disposto a tentar aproveitar a situação e até mesmo revidar com os fãs, ele disse na sexta-feira que não entende por que tanto veneno é direcionado a ele, mas que isso não mudará sua atitude.

“Francamente, não entendo por que recebi tantas críticas da multidão”, disse Embiid. “Eles vão me vaiar. Vou voltar para eles e dizer para ‘se darem mal’. Então vai ser divertido.”

Escolhas do editor 2 Relacionados

Os franceses estão bravos com Embiid porque ele pediu e recebeu a cidadania francesa em 2022, e a suposição clara era que era para que ele pudesse jogar nestes Jogos pela França. Quaisquer que sejam as palavras ditas entre o basquete francês e autoridades governamentais, incluindo o presidente francês Emmanuel Macron, Embiid nunca sentiu que tinha feito uma promessa.

Embiid, que discutiu isso muitas vezes neste verão, mas não viu nenhum degelo com os fãs franceses, disse que quando conversou com Macron ele discutiu como o relacionamento entre a França e as nações africanas, incluindo Camarões, “não é bom”.

Ele está perturbado neste momento, disse ele, porque acha que deveria ser fácil entender por que ele escolheu os EUA, onde vive desde os 16 anos e onde obteve a cidadania em 2023. E muitos dos atuais companheiros de equipe de basquete dos EUA de Embiid o recrutaram, deixando claro que queriam que ele desempenhasse um papel fundamental.

“Tendo vivido metade da minha vida nos EUA e a outra metade no meu país, Camarões, parecia que era, você poderia seguir dois caminhos”, disse Embiid. “Eu disse, desde o começo, e todos sabiam que se Camarões tivesse se classificado, isso nunca teria sido uma escolha. E então ter a família [in America] e tendo construído muitas coisas e realizado muitas coisas nos EUA e então conhecendo profundamente o grupo de rapazes, isso tornou tudo mais fácil.”

Embiid está tendo uma Olimpíada impactante — especialmente nas semifinais de quinta-feira, onde ele ficou frente a frente com a estrela sérvia Nikola Jokic. Embiid marcou 19 pontos com quatro rebotes e um bloqueio.

Nos últimos três jogos, ele tem uma média de 16 pontos com 61% de arremessos. E ele tem encorajado vaias o tempo todo, adicionando seu movimento favorito (banido pela NBA) tirado da WWE, o “crotch chop”, quando os Jogos se mudaram para Paris esta semana.

“Acho que muitas pessoas queriam [make it an issue] por causa do enredo e tudo mais… mas para mim é o que for preciso para ganhar o ouro. Então é nisso que estou focado. É tudo sobre o Time EUA contra a França.”