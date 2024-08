Vinícius Jr., do Real Madrid, adia decisão saudita, diz fonte

Vinícius Júnior vai esperar até o final desta temporada antes de tomar uma decisão sobre se vai ou não para a Arábia Saudita, disse uma fonte à ESPN.

A ESPN informou no início deste mês que o astro do Real Madrid era alvo de interesse da Saudi Pro League e que Vinícius não havia descartado uma mudança, embora o Madrid não quisesse vê-lo sair.

Uma fonte disse à ESPN que Vinícius — cujo contrato com o Madrid, que vai até junho de 2027, tem uma cláusula de rescisão de € 1 bilhão (US$ 1,1 bilhão) — agora adiou qualquer decisão sobre seu futuro até o verão de 2025.

A possibilidade de ganhar a Bola de Ouro deste ano foi o fator que mais pesou nesse veredito, disse a fonte.

Representantes do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita abordaram Vinícius e o Madrid sobre um acordo. Eles não apresentaram uma oferta formal ao clube, embora um salário anual de até € 350 milhões tenha sido discutido com o jogador.

O Madrid não estava disposto a negociar abaixo do valor da cláusula de rescisão de Vinícius neste verão.

No entanto, há alguma esperança de que os gigantes da LaLiga estejam mais abertos a negociar uma taxa reduzida em 2025, quando Vinícius teria apenas dois anos restantes de contrato.

A proposta saudita era que Vinicius jogasse pelo Al Ahli e se tornasse embaixador do futebol no país antes da Copa do Mundo de 2034.

Os representantes de Vinícius disseram ao Real Madrid que não estão interessados ​​em renovar seu contrato, já que o jogador quer tempo para pensar em seu próximo movimento nesta temporada.

O acordo proposto pela Arábia Saudita faria de Vinícius o atleta mais bem pago do esporte.

O brasileiro conquistou duas Ligas dos Campeões e três títulos da LaLiga desde que chegou ao Madrid em 2018.