Vinícius Jr., do Real Madrid, considera oferta saudita, diz fonte

Vinícius Júnior é o mais novo alvo da Saudi Pro League, disse uma fonte à ESPN, e o jogador do Real Madrid está considerando uma proposta para se transferir para o país do Golfo.

Vinícius, 24 anos, ajudou o Madrid a conquistar a Liga dos Campeões e a LaLiga na temporada passada e está entre os principais candidatos a ganhar a Bola de Ouro deste ano.

Houve conversas entre o Fundo de Investimento Público (PIF) da Arábia Saudita e o Real Madrid sobre a mudança, disse a fonte, embora os gigantes da LaLiga não queiram que o craque saia.

A fonte disse à ESPN que ainda não houve uma oferta oficial e formal por Vinícius.

Vinícius marcou 24 gols em todas as competições pelo Madrid em 2023-24 e se tornou um jogador-chave para o clube desde que chegou em 2018, marcando em duas finais da Liga dos Campeões.

A PIF saudita detém 75% do capital dos quatro principais clubes do país: Al Ahli, Al Ittihad, Al Hilal e Al Nassr.

Vinícius Júnior teve papel fundamental na conquista do 15º título da Liga dos Campeões pelo Real Madrid na temporada passada. Pedro Castillo/Real Madrid via Getty Images

A ideia por trás do projeto saudita seria que Vinícius fosse o embaixador do país na Copa do Mundo de 2034.

Os sauditas abordaram os representantes internacionais do Brasil e discutiram um salário anual de até € 350 milhões (US$ 382,5 milhões), disse a fonte, e o jogador ainda não descartou a ideia.

O Real Madrid esperaria receber a cláusula de rescisão de Vinícius, que é de € 1 bilhão. O contrato do atacante no Bernabéu vai até junho de 2027.

A fonte próxima ao jogador disse à ESPN que o Real Madrid precisaria aceitar uma taxa de transferência abaixo do valor da cláusula de rescisão para que o acordo fosse concretizado.