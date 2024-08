Vinícius Jr. Saudita liga ‘especulação’ – Ancelotti do Real Madrid

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, rejeitou os relatos que ligam o craque Vinícius Júnior a uma transferência para a Arábia Saudita, classificando-os como “apenas especulação”.

Ancelotti falou em Varsóvia antes do primeiro jogo do Madrid na temporada, na quarta-feira, a Supercopa da UEFA contra a Atalanta, onde ele disse que o novo contratado Kylian Mbappé pode fazer sua estreia.

A ESPN informou na segunda-feira que Vinícius, 24, estava considerando uma proposta da Saudi Pro League, embora o brasileiro esteja feliz na Espanha e o Real Madrid não queira que o jogador saia.

“Não há nada”, disse Ancelotti em uma entrevista coletiva antes do jogo na terça-feira. “Há apenas especulação, neste momento no [transfer] mercado, que fecha em 31 de agosto. É só especulação, nada mais.”

Vinícius foi um jogador fundamental na temporada 2023-24 da Liga dos Campeões e da LaLiga pelo Madrid, marcando 24 gols em todas as competições.

“É claro que a especulação não afeta [Vinícius]”, disse Ancelotti. “Ele está aqui, ele quer estar aqui. Ele quer fazer o seu melhor e ajudar o Real Madrid.”

O técnico italiano negou que o projeto esportivo do Madrid esteja ameaçado pelo investimento da Arábia Saudita no futebol, que recebeu contratações de alto nível como Cristiano Ronaldo, Karim Benzema e Neymar nos últimos dois anos.

“Não, absolutamente não”, disse Ancelotti. “Temos nosso projeto e continuamos nele. Temos um elenco de grande qualidade. … Perdemos jogadores importantes e trouxemos outros que precisam se adaptar. Temos que trabalhar para manter a atmosfera e o comprometimento, que foram a chave no ano passado.”

O elenco do Madrid foi reforçado neste verão com a chegada de Mbappé, que assinou no mês passado em uma transferência gratuita do Paris Saint-Germain, mas só chegou aos treinos recentemente devido à sua participação com a França na Eurocopa neste verão.

Vinícius Júnior tem sido associado a uma mudança para a Arábia Saudita, disseram fontes. Lars Baron/Getty Images

Mbappé só se juntou aos seus novos companheiros do Madrid para o treinamento de pré-temporada na semana passada, mas Ancelotti disse que ele estava na disputa para começar contra a Atalanta.

“Kylian chegou bem, como todos os outros [players]que não tiveram muito tempo [to train]”, disse Ancelotti. “Ele chegou em boa forma, está se adaptando bem. Obviamente, todos que estão aqui [in Warsaw] poderia jogar amanhã.

“Há uma atmosfera aqui que é muito saudável. Isso se deve aos jogadores que estiveram aqui, como Dani [Carvajal]como Nacho [Fernandez], [Luka] Modric.

“Não existem príncipes ou reis; existem apenas jogadores com qualidades diferentes, jogadores que usaram suas qualidades para o bem do time.

“Eu treinei com [Mbappé] algumas vezes agora”, disse o meio-campista Federico Valverde. “Sabemos da classe que ele tem, ele é um dos melhores do mundo. Ele parece motivado e com certeza deixará sua marca neste clube.”

O meio-campista do Madrid Eduardo Camavinga teve que deixar o treino de seu time mais cedo na terça-feira após sofrer uma lesão no joelho. Ele deve perder o confronto da Supercopa de quarta-feira com a Atalanta.