Vinnie Pasquantino fora da temporada regular com polegar quebrado

O primeira base do Kansas City Royals, Vinnie Pasquantino, deve ficar de fora de seis a oito semanas após sofrer uma fratura no polegar direito em uma colisão com Yainer Diaz, do Houston Astros, anunciou a equipe na sexta-feira.

Pasquantino se machucou ao tentar pegar um passe rápido do apaziguador Lucas Erceg que colocou sua luva no caminho de Diaz durante a derrota de quinta-feira por 6 a 3 para os Astros.

O cronograma descartaria Pasquantino pelo resto da temporada regular. O Royals (75-60) está 1½ jogos atrás do Cleveland Guardians na American League Central e detém a segunda vaga de wild-card.

O Royals disse que Pasquantino passará por mais testes na sexta-feira.

Erceg também se machucou ao tentar fazer barehand na bola rasteira de Diaz. Os Royals não forneceram nenhuma atualização sobre o destro.

Pasquantino teve média de rebatidas de 0,262, com 19 home runs e 97 RBIs em 131 jogos nesta temporada.

