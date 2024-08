Virgil van Dijk ainda não recebeu oferta de contrato do Liverpool

Virgil van Dijk disse que o Liverpool ainda não lhe ofereceu um novo contrato, apesar de seu acordo atual expirar no final da temporada 2024-25.

Van Dijk, o capitão do clube, é um dos três jogadores importantes que está no último ano de contrato, junto com Mohamed Salah e Trent Alexander-Arnold.

“Não há nenhuma mudança no momento”, disse Van Dijk após a vitória do Liverpool por 4 a 1 na pré-temporada contra o Sevilla, em Anfield, no domingo.

O Liverpool ainda não fez nenhuma contratação durante a janela de transferências de verão, desde a chegada de Arne Slot para substituir Jürgen Klopp, mas Van Dijk está esperançoso de que os reforços chegarão.

“Obviamente, acho que deveríamos fazer algumas contratações com base na duração da temporada, mas acho que eles estão trabalhando nos bastidores e estou totalmente convencido e confio no clube de que eles farão a coisa certa por nós e conseguirão o melhor elenco possível para competir em todas as competições em que estivermos”, disse ele.

“É nisso que estou focando, ter confiança e veremos o que acontece. Acho que eles estão trabalhando muito duro nos bastidores, veremos como isso vai acontecer.”