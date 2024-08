Virginia nomeia Anthony Colandrea como QB titular em vez de Tony Muskett

A Virgínia nomeou Anthony Colandrea como quarterback titular no sábado, escolhendo o aluno do segundo ano em vez do veterano Tony Muskett.

Colandrea jogou em oito jogos na temporada passada como um verdadeiro calouro, estabelecendo os recordes de temporada única de calouro da escola para conclusões (154), jardas de passe (1.958) e ataque total (2.183). Ele lançou para mais jardas de passe do que qualquer outro verdadeiro quarterback calouro do Power 5.

Muskett foi transferido para Virginia na temporada passada e ganhou a vaga de titular, mas várias lesões o forçaram a ficar na lateral. Em seu lugar, Colandrea mostrou o tipo de habilidade de criação de jogadas para elevar o ataque, mas também cometeu sua cota de erros — lançando nove interceptações para seus 13 passes para touchdown. Quando Muskett decidiu retornar para Virginia para uma temporada final, isso abriu a competição de quarterback mais uma vez.

No ACC Kickoff em Charlotte, Carolina do Norte, o técnico Tony Elliott destacou a maneira como ambos os quarterbacks lidaram com a competição.

“O que eles fizeram foi encontrar o valor um no outro, e o quanto eles precisam um do outro, para trazer o melhor deles”, disse Elliott. “Eu quero vencer. Eu sei que ambos querem vencer. Eu acredito que podemos vencer com qualquer um deles.

“Com AC, você não quer tirar o que o torna especial. Mas você também tem que fazê-lo entender que há mais na posição do que apenas confiança. É aí que estou vendo AC realmente começando a comprar, se tornando um quarterback completo.”