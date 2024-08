Vitor Roque, do Barcelona, ​​​​se junta ao Real Betis por empréstimo de uma temporada

O atacante do Barcelona, ​​Vitor Roque, se juntou ao Real Betis por um empréstimo de uma temporada, apenas oito meses após assinar pelo time catalão, em um acordo inicial avaliado em € 35 milhões (US$ 39 milhões).

O Betis pagará o salário de Roque integralmente e também terá a opção de estender o empréstimo do brasileiro para uma segunda temporada. Outra cláusula também foi incluída, o que permitiria que eles tornassem o acordo permanente.

Escolhas do editor 2 Relacionados

O jogador de 19 anos chegou a Sevilha no fim de semana após optar por permanecer na LaLiga, apesar do interesse do Sporting Clube de Portugal, com o Betis confirmando a contratação na segunda-feira.

O Barça só contratou Roque do Athletico Paranaense em janeiro, mas o jovem, com uma convocação para a seleção brasileira, teve dificuldade para jogar sob o comando do ex-técnico Xavi Hernanández.

Ele fez 16 aparições na temporada passada, marcando dois gols, mas a maioria de suas saídas foi como reserva, com Robert Lewandowski sendo o preferido como o número 9.

Roque teve a chance de impressionar o novo técnico Hansi Flick na pré-temporada, mas com a possibilidade de voltar a ser reserva no Barça nesta temporada, somado aos problemas financeiros do clube, ele foi encorajado a sair.

“Algumas situações, também para o jogador, às vezes são boas”, disse Flick sobre a mudança de Roque em uma entrevista coletiva na segunda-feira. “Não posso falar sobre o que ouvi, quando falei com ele. Ele veio em uma situação que não era fácil para ele.

“É uma boa chance para ele jogar, ele está fazendo muitas coisas muito bem. Ele é um cara muito bom e dedos cruzados para que ele jogue muito bem e melhore.”

Vários outros jogadores devem deixar o Barça esta semana, já que o time catalão busca liberar espaço suficiente para registrar o novo contratado Dani Olmo na LaLiga.

Vitor Roque ficou no Barcelona por oito meses. Foto de Eric Alonso/Getty Images

Olmo, contratado por € 55 milhões (US$ 61 milhões) do RB Leipzig, perdeu os dois primeiros jogos do Barça na temporada, vitórias contra o Valencia e Athletic Club, porque o clube catalão excedeu o limite de gastos imposto pela liga e não pode inscrevê-lo no momento.

Enquanto isso, Clément Lenglet foi emprestado ao Atlético de Madrid após estender seu contrato com o Barça até 2027, anunciou o clube na segunda-feira.

O zagueiro Mika Faye se juntou ao Rennes no domingo por uma taxa inicial de € 10,3 milhões (US$ 11,5 milhões), com o Barça incluindo uma cláusula de € 25 milhões para recontratar o jogador ou uma redução de 30% em qualquer transferência futura.

O lateral Álex Valle é outro que está em movimento. O jogador de 20 anos voou para Glasgow na segunda-feira antes de concluir uma transferência por empréstimo para o Celtic.

Valle passou o ano passado emprestado ao Levante e agora continuará seu desenvolvimento na Escócia, onde terá a chance de jogar na Liga dos Campeões.