Vitória de Norris coloca pressão na luta pelo título sobre Verstappen e Red Bull

ZANDVOORT, Holanda — A vitória confortável de Lando Norris no Grande Prêmio da Holanda foi um sinal claro de que Max Verstappen não tem o campeonato mundial de Fórmula 1 de 2024 garantido, independentemente de como possa ser a classificação.

A segunda vitória de Norris na F1 reduziu a liderança de Verstappen no título de 78 pontos para 70 com nove corridas restantes. Em qualquer outra situação, seria um campeonato fácil de ser descartado, dado o talento incrível de Verstappen e sua habilidade de maximizar os resultados de um carro Red Bull complicado. Mas a natureza da vitória de Norris em 22 segundos — uma milha em termos de F1 — destacou o quanto a ordem competitiva da F1 mudou desde as primeiras corridas desta temporada.

A McLaren agora é claramente o time a ser batido e tem um carro para tirar pontos de Verstappen em todos os eventos restantes. Norris foi tímido na noite de domingo quando perguntado sobre suas chances de título.

“Estou lutando pelo campeonato desde a primeira corrida do ano”, disse ele. “Estou trabalhando duro o ano todo e ainda estou 70 pontos atrás de Max, então é bem estúpido pensar em qualquer coisa no momento. Eu só encaro uma corrida de cada vez e continuo fazendo o que estou fazendo agora porque não faz sentido pensar no futuro e no resto. Não me importo com isso no momento.”

Não se engane: a vitória de Norris no domingo deixou a Red Bull em alerta máximo.

“Temos sorte que eles tiveram um desempenho abaixo do esperado no começo do ano, então temos uma margem de 70 pontos, mas isso pode diminuir bem rápido”, disse o CEO e chefe de equipe da Red Bull, Christian Horner, no domingo após a corrida. “É notável que essa seja apenas a segunda vitória de Lando naquele carro. Ele está pilotando bem, está encontrando confiança.

“A pressão está sobre nós para responder. Estamos acostumados a estar em lutas de campeonato ao longo dos anos, vamos nos esforçar e vamos lutar com tudo o que temos nas corridas restantes.”

Horner está certo de que Norris deveria ter provado a vitória com mais frequência. Ele esperou muito tempo pela vitória número um em maio — cinco anos e 110 corridas, para ser exato — mas a espera pela sequência pareceu mais longa do que quatro meses, dadas as oportunidades desperdiçadas que houve desde aquela vitória de estreia em Miami. Norris poderia ter vencido se tivesse começado na pole em Imola, ele poderia ter vencido em circunstâncias diferentes no Canadá e na Hungria e erros lhe custaram vitórias potenciais na Espanha, Áustria e Grã-Bretanha.

Após as habituais quatro semanas de férias de verão da F1, Norris garantiu que qualquer narrativa de chances desperdiçadas não se prolongasse até setembro.

Lando Norris, à direita, venceu Max Verstappen por mais de 22 segundos no Grande Prêmio da Holanda de domingo. AP Photo/Peter Dejong

“Você sabe, provavelmente deveríamos ter vencido mais duas, três corridas como uma equipe, mas não vencemos”, Norris admitiu na noite de domingo. “E não estamos dizendo nada mais do que isso. Você sabe, deveríamos ter vencido e não vencemos, e é porque não fizemos um trabalho bom o suficiente. Eu não fiz um trabalho bom o suficiente. E trabalhamos duro nas férias de verão para apenas tentar dar um passo para trás, reiniciar e ir de novo.”

Não foi totalmente simples.

Por algumas voltas, parecia que o enredo do Grande Prêmio da Holanda poderia ter seguido um tom dolorosamente familiar quando Verstappen passou Norris na curta descida para a Curva 1 e assumiu a liderança. Foi a sexta vez que Norris começou um grande prêmio de F1 ou corrida de sprint da pole e a sexta vez que ele perdeu a liderança no final da primeira volta. A telemetria mostrou que Norris e Verstappen tiveram um tempo de reação quase idêntico quando as luzes de largada se apagaram, mas durante a segunda fase da largada, a Red Bull puxou ao lado e depois se afastou da McLaren.

Desta vez foi diferente, porém, já que a enorme vantagem de ritmo da McLaren rapidamente se tornou aparente. Norris passou por Verstappen na volta 18 e então desapareceu na distância. A largada lenta de Norris foi o único ponto negativo de uma tarde impecável.

“É uma sensação incrível, sim, mais uma vez”, disse Norris imediatamente após sair do carro. “Eu não diria que foi uma corrida perfeita, por causa da volta 1 novamente, mas depois foi lindo. Você sabe, o ritmo estava muito forte. O carro estava inacreditável hoje, então eu pude ficar confortável, pude forçar e passar Max, que era o principal, e simplesmente ir a partir daí. Então, honestamente, uma corrida bem direta, ainda difícil, mas muito agradável.”

Norris havia descartado perguntas sobre suas largadas lentas no sábado após a qualificação. Suas largadas lentas continuarão a incomodá-lo e à McLaren até que uma solução seja encontrada — “[to] não derrapar as rodas” foi sua resposta simples para qual seria a solução — mas piloto e equipe podem se confortar com um pensamento reconfortante ao deixar a Holanda. Se você pode vencer o próximo carro mais rápido por mais de 22 segundos, quem precisa de uma largada limpa?

McLaren agora é líder indiscutível

Enquanto ele minimizava as conversas sobre o campeonato, Norris foi enfático sobre o carro que agora tem à disposição. Questionado se a McLaren era agora o carro mais rápido do grid, ele respondeu: “Oh, 100%, sim.”

A vantagem da McLaren agora é clara como o dia. A atualização que ela introduziu no Grande Prêmio de Miami tornou seu carro um polivalente capaz de competir em qualquer tipo de circuito. As atualizações que a equipe trouxe para a Holanda parecem ter movido as balizas novamente.

“Esta foi a primeira vez que realmente colocamos algo no carro para nos levar um passo à frente, e definitivamente fez isso, mas não é como se não tivéssemos sido competitivos nos últimos dois meses desde Miami”, disse Norris. “Fomos os mais rápidos em Budapeste, muito rápidos em certas outras corridas como Barcelona e Silverstone e coisas assim, mas pequenas coisas fazem uma grande diferença. E hoje, com a sensação do carro, tenho certeza de que foi um passo à frente. Sabe, uma nova asa traseira provavelmente me ajudou a passar Max hoje, então pequenas coisas como essa definitivamente ajudam você a ir para a frente.”

Horner viu o ritmo da McLaren o suficiente para saber o que a Red Bull está tentando superar pelo resto do ano.

“A McLaren está definindo o padrão agora”, disse ele. “Isso está claro em termos de ritmo. Eles têm sido assim nas últimas corridas. Certamente na Hungria eles foram muito competitivos, em Spa foi a Mercedes, aqui, Lando em particular foi muito, muito forte. Definitivamente eles têm o carro mais rápido no momento.

“Temos que responder a isso. Não é ciência de foguetes, não há soluções mágicas neste negócio, é uma questão de entender o problema, lidar com o problema e então implementar correções para ele.”

Verstappen fez uma avaliação mais calma de como as coisas estão, mas agora ele deve ter certeza de que terá que lutar com unhas e dentes para ganhar um título que alguns meses atrás parecia uma questão de quando, não se.

“Acho que este fim de semana foi apenas um fim de semana ruim no geral”, disse ele. “Então precisamos entender isso, mas as últimas corridas já não foram realmente fantásticas. Então, acho que em certo sentido, já foi um pouco alarmante, mas sabemos que não precisamos entrar em pânico. Estamos apenas tentando melhorar a situação, e é nisso que estamos trabalhando, mas a F1 é muito complicada.”

O campeonato de 2024 ainda pode ser perdido por Verstappen, mas mais algumas vitórias de Norris e esse pode ser um resultado com o qual o holandês pode começar a ter que lidar.