Vitória do Arsenal no Villa mostra melhora em relação à temporada passada

BIRMINGHAM, Inglaterra — Não há muitas áreas óbvias em que o Arsenal pode melhorar em relação à temporada passada, mas vencer o Aston Villa é uma delas.

Os Gunners acumularam 89 pontos na última temporada, terminando em segundo lugar, atrás do Manchester City, na disputa pelo título da Premier League, mas perderam as duas partidas para o Villa, com o técnico do Arsenal, Mikel Arteta, lamentando o desempenho equivocado de sua equipe em cada derrota.

Nada poderia ser mais clínico do que marcar com seu primeiro toque, e foi exatamente isso que Leandro Trossard fez aos 67 minutos no sábado, colocando o Arsenal no caminho para uma vitória por 2 a 0. Embora seja cedo, parecerá um passo significativo à frente em sua busca por ganhos marginais ao longo desta campanha.

“As duas apresentações anteriores [against Aston Villa] no papel, você tem que vencer confortavelmente e não conseguimos, então faltou alguma coisa — hoje conseguimos”, disse Arteta.

Trossard começou no banco, mas substituiu Gabriel Martinelli aos 65 minutos, momentos antes de marcar o gol decisivo.

“Quando você não é escolhido, há certas maneiras de reagir”, disse Arteta. “Leo está chateado, mas ele está chateado para mostrar em campo o quão bom ele é, não chateado, então entra e porque eu não estava jogando então, é assim. Essa é uma qualidade enorme. Quando você o coloca no XI inicial, ele faz exatamente a mesma coisa. Essa é uma grande mensagem e um grande exemplo para o resto do time e para mim.”

O final composto de Trossard com o pé direito depois que a bola caiu para ele na área enquanto Kai Havertz derrubava Morgan Rogers após o corte de Bukayo Saka estava em contraste marcante com a noite do atacante do Villa, Ollie Watkins. O jogador de 28 anos não jogou um único minuto na pré-temporada após participar da corrida da Inglaterra para a final da Euro 2024 e isso ficou evidente.

Com 25 minutos jogados em um jogo cauteloso — o único destaque notável do qual foi uma bela defesa de Emiliano Martínez para negar Saka no início — Leon Bailey derrubou Gabriel Magalhães na ponta da área do Arsenal, Rogers passou a bola solta para Watkins e de repente Villa teve uma chance gloriosa de assumir a liderança. Watkins, desmarcado a 10 jardas de distância, arrastou seu esforço para fora.

Watkins errou novamente nove minutos no segundo tempo. O chute de Amadou Onana desviou em Gabriel e atingiu o travessão, com Watkins primeiro a reagir. Quatro metros para fora e com um gol escancarado para mirar, Watkins só conseguiu direcionar seu mergulho de cabeça para dentro do alcance do goleiro David Raya. No entanto, foi uma recuperação impressionante de Raya se levantar e se lançar para a esquerda para repelir o esforço de Watkins com uma mão forte.

“Quando tivemos que confiar em certos indivíduos, nós confiamos, como a situação de David — essa é uma defesa inacreditável”, disse Arteta. “Quando fizemos as mudanças, o impacto que elas tiveram foi tremendo. Quando o time começa a ser equipado dessa forma e começa a ser capaz de navegar por diferentes contextos na partida, ele se torna um time que pode vencer em qualquer lugar. Hoje nós mostramos isso.”

Trossard, enquanto isso, ocupa uma posição curiosa, pois não é um titular regular, mas é provavelmente o melhor finalizador que Arteta tem à disposição. Essa é apenas uma das razões pelas quais o clamor para que os Gunners contratem outro jogador de ataque antes do fechamento da janela de transferências continua a crescer.

Mas esta foi outra ocasião que provavelmente convencerá Arteta a seguir com as opções que tem, a menos que um alvo importante — Nico Williams, do Athletic Bilbao, seja de particular interesse — fique disponível na última semana.

Thomas Partey comemora com Bukayo Saka e Martin Odegaard após marcar o segundo gol do Arsenal no Villa Park. Shaun Botterill/Getty Images

No entanto, a função de super reserva é uma função na qual Trossard parece se destacar. Seis dos 14 gols do belga pelo Arsenal foram saindo do banco — a maior porcentagem (43%) de qualquer jogador do clube na Premier League.

Thomas Partey marcou o segundo gol — com a ajuda de algumas mãos suaves de Martinez — e enquanto o Villa lamentou suas oportunidades, o Arsenal pôde comemorar uma vitória importante.

Era tentador perguntar se, se a eficiência custou ao Arsenal contra o Villa na temporada passada, como Arteta sugeriu de antemão — eles tiveram um xG maior, ou gols esperados, em ambos os jogos, mas não conseguiram marcar em 180 minutos — então, sua eficiência melhorada foi a diferença no sábado?

“100 por cento”, respondeu Arteta. “No ano passado, geramos mais, obviamente por causa do contexto do jogo quando eles marcaram primeiro.

“Hoje eles fizeram algo um pouco diferente do que esperávamos, especialmente na primeira fase da nossa construção na forma como se comportaram. É isso que temos que fazer contra qualquer formação, qualquer oponente, estamos encontrando maneiras de ser uma ameaça de muitas áreas. Isso é um grande elogio para o time.”

Mais testes difíceis aguardam. Com o Brighton — recém-saído de uma vitória sobre o Manchester United — no próximo fim de semana antes de jogos consecutivos fora de casa contra o Tottenham e o City, a capacidade do Arsenal de se manter no caminho certo na estrada enfrenta um teste severo.

Mas eles podem dar um sinal claro de progresso ao derrotar o Villa — e isso é um incentivo bem-vindo em apenas dois jogos de uma campanha na qual eles acreditam que quebrar a barreira dos 90 pontos é essencial para vencer o City e conquistar o título.