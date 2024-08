Vitória no Community Shield daria a Ten Hag um novo começo no Man United

Solicitado a resumir o relacionamento entre o técnico Erik ten Hag e a nova equipe de liderança do Manchester United antes da próxima temporada, uma fonte do clube foi bem direta. “É como em um casamento e alguém foi infiel”, eles disseram. “Agora eles estão juntos novamente e tentando fazer dar certo.”

Os paralelos são óbvios. O coproprietário do United, Sir Jim Ratcliffe, e sua equipe INEOS liderada por Sir Dave Brailsford fizeram pouco segredo de suas dúvidas sobre Ten Hag no final da temporada passada. Isso levou a reuniões com possíveis novos parceiros — Thomas Tuchel e Roberto De Zerbi entre eles — antes de finalmente decidirem ficar com o técnico que tinham o tempo todo. Ratcliffe e Brailsford tentaram criar algum senso de estabilidade estendendo o contrato do holandês por mais um ano, o que, em teoria, o mantém em Old Trafford até 2026.

Mas indo para o primeiro jogo da temporada contra o Manchester City no Community Shield de sábado (transmissão ao vivo na ESPN+, 9h50 ET, somente EUA), ainda há um sentimento de incerteza e muitas perguntas sem resposta. O United está mais perto do time que terminou em oitavo na Premier League na temporada passada, ou daquele que venceu o City por 2 a 1 na final da FA Cup? Ten Hag pode aproveitar ao máximo sua segunda chance, e por quanto tempo Ratcliffe e Brailsford estão preparados para ficar com ele?

Houve momentos em abril e maio em que Ten Hag ficou visivelmente agitado com perguntas sobre seu trabalho, mas ele teve uma figura muito mais relaxada durante a pré-temporada. Ele se recusou a criticar a INEOS, o conglomerado liderado por Ratcliffe, pela maneira como conduziu seus negócios após a final da FA Cup e, em vez disso, fez tudo o que pôde para agarrar o ramo de oliveira estendido a ele.

Ten Hag disse em uma entrevista durante a turnê pelos EUA que a fé de Ratcliffe só seria provada em momentos ruins de má forma, mas, de acordo com fontes, ele entende que a maneira de fortalecer sua posição é tendo um bom começo. O Community Shield contra o City — um jogo entre um amistoso de pré-temporada e algo mais sério — não é um referendo sobre seu futuro, mas está chegando.

As derrotas da pré-temporada para o Arsenal e o Liverpool nos Estados Unidos foram amplamente ignoradas, mas perca para o City e o barulho em torno do Ten Hag começará novamente. Outro resultado ruim quando a Premier League começar contra o Fulham no Old Trafford na próxima sexta-feira e o volume daqueles que pedem uma mudança aumentará.

Erik ten Hag supervisionará sua terceira temporada como técnico do Manchester United, desta vez sob uma nova copropriedade. Ash Donelon/Manchester United via Getty Images

Houve uma sensação na temporada passada de que Ten Hag ficou imediatamente em desvantagem após uma atuação medíocre contra o Wolverhampton Wanderers no fim de semana de abertura, e ele não pode se dar ao luxo de repetir o feito, principalmente diante de Ratcliffe, Brailsford, do novo CEO contratado Omar Berrada e do diretor esportivo Dan Ashworth.

Questionadas sobre o início da temporada passada e a preparação para o jogo contra o Wolves, fontes disseram à ESPN que havia um sentimento, mesmo naquela época, de que algo “não estava certo”.

Foi uma turnê difícil pelos EUA com muitas viagens e pouco tempo livre para os jogadores. Em retrospecto, não foi uma grande surpresa para aqueles dentro do clube que o United começou com seis derrotas em seus primeiros 10 jogos. Daí em diante, a temporada nunca se recuperou de verdade. Neste verão, Ten Hag suavizou sua abordagem e permitiu que os jogadores saíssem para tomar café na Rodeo Drive durante o tempo de inatividade entre as sessões.

Os primeiros seis jogos do Man United Sex., 16 de agosto 20:00 Fulham (H) Sáb., 24 de agosto 12:30 Brighton (a) Dom., 1 de setembro 16:00 Liverpool (C) Sáb., 14 de setembro 12:30 Southampton (um) Sáb., 21 de set. 17:30 Palácio (a) Dom., 29 de setembro 16:30 Tottenham (C) Horários de início mostrados como no Reino Unido

Uma mudança de itinerário também foi bem-vinda, com um acampamento de treinamento de 10 dias na UCLA em Los Angeles escolhido em vez de paradas curtas em várias cidades em diferentes fusos horários. Na maior parte, o verão foi visto como positivo, mas isso não quer dizer que todos os problemas tenham desaparecido.

As lesões que atormentaram a temporada passada estão de volta na forma de uma paralisação de três meses do novo contratado Leny Yoro e uma ausência de seis semanas do atacante Rasmus Højlund, ambos descartados no primeiro jogo da turnê contra o Arsenal.

Harry Maguire, Victor Lindelöf, Luke Shaw e Aaron Wan-Bissaka são todos dúvidas para enfrentar o City, o que pode deixar Ten Hag com apenas três defensores veteranos em forma em Wembley: Lisandro Martínez, Diogo Dalot e Jonny Evans. Os fãs do United se acostumaram com Ten Hag escolhendo o time mais forte possível para cada jogo — principalmente quando há troféus a serem conquistados — mas ele disse mais de uma vez em sua coletiva de imprensa na quinta-feira que não correrá “riscos” contra o City.

Ao fazer isso, ele deixou claro que não quer uma repetição dos problemas que desempenharam um papel tão grande nos problemas da temporada passada. A preocupação é que, se houver mais lesões, o Ten Hag terá que lidar com o mesmo time que terminou a temporada 2023-24. Yoro entrou para substituir Raphaël Varane e Joshua Zirkzee chegou para substituir Anthony Martial, mas muitas das mesmas questões permanecem.

Há gols suficientes? Casemiro ainda é bom o suficiente para ser o volante titular? Onde está a melhor posição de Mason Mount? A lista continua. Idealmente, o United gostaria de contratar outro zagueiro, um lateral e um volante antes do prazo final, mas, agora, há um argumento de que o time não é mais forte do que era há 12 meses.

Até agora, a janela de transferências tem sido tranquila para muitas equipes, mas os fãs ficarão preocupados com o fato de Ten Hag parecer satisfeito com as opções que tem à disposição.

“Sabemos o que estamos fazendo e estamos em uma boa posição com o elenco”, disse ele na quinta-feira. “Temos um elenco onde em cada posição há dupla ocupação.”

A questão, no entanto, não é sobre quantos jogadores ele tem, mas sim se eles são bons o suficiente para melhorar significativamente as performances do ano passado. Apesar de todos os problemas que Ten Hag experimentou na temporada passada, pelo menos terminou em alta com um troféu e esta semana ele estava ansioso para lembrar seu time disso.

Com todos reunidos novamente em Carrington pela primeira vez neste verão, ele fez uma reunião para mostrar aos seus jogadores fotos das comemorações após levantar a FA Cup. Ele disse a eles para se lembrarem do sentimento e os desafiou a fazer isso de novo.

Vencer o City em Wembley há dois meses ajudou a manter Ten Hag no emprego. Faça isso de novo no sábado e será um primeiro passo positivo para responder a algumas perguntas importantes e garantir que seu casamento de conveniência com Ratcliffe e a INEOS eventualmente se torne feliz.