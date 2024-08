Viúva de Johnny Gaudreau: ‘Você foi perfeito’

A viúva do atacante do Columbus Blue Jackets, Johnny Gaudreau, prestou homenagem a ele em duas postagens nas redes sociais no sábado, chamando-o de “para sempre” e elogiando-o como o “melhor pai” para seus filhos pequenos.

Meredith Gaudreau também compartilhou fotos de família de seu falecido marido comemorando seu 31º aniversário no início de agosto com ela, a filha Noa e o filho Johnny.

“Obrigada pelos melhores anos da minha vida. Apesar de ter perdido você, ainda sou a garota mais sortuda do mundo por ter sido sua”, ela escreveu em um post no Instagram. “Eu te amo tanto. Você era perfeita. Alguns dias pareciam bons demais para ser verdade. Eu amo cada coisa em você. Você é minha para sempre e mal posso esperar para estar com você novamente. Eu te amo tanto para todo o sempre.”

Johnny Gaudreau e seu irmão, Matthew, foram mortos na quinta-feira à noite em Nova Jersey quando foram atingidos por um suposto motorista bêbado enquanto andavam de bicicleta não muito longe da casa da família. A família Gaudreau se reuniu no Condado de Salem para comparecer ao casamento da irmã dos homens, Katie, que estava marcado para sexta-feira. O evento foi cancelado.

Meredith e Johnny Gaudreau se casaram em 4 de setembro de 2021. Noa nasceu em setembro seguinte e Johnny em 22 de fevereiro.

“O melhor pai do mundo. Tão carinhoso e amoroso”, ela legendou as fotos de Gaudreau e as crianças. “O melhor parceiro para passar pela paternidade. John nunca faltou a uma única consulta. Foi o melhor em colocar o bebê para dormir e a menina dos olhos de Noa. Eu amo o quanto ela se parece com ele. Nós vamos deixar você orgulhoso. Nós te amamos muito, muito, muito, papai.”

Escolhas do editor

Matthew Gaudreau, 29, era o treinador de hóquei na escola masculina de ensino médio, Gloucester Catholic em Nova Jersey, e ele também era um pai grávido. Sua esposa, Madeline, está esperando seu primeiro filho em dezembro. Uma página do GoFundMe criada para beneficiá-la e à criança, que se chamará Tripp, arrecadou quase US$ 300.000 até a manhã de sábado.

Postagens em mídias sociais homenageando os Gaudreaus chegaram de todo o mundo dos esportes, incluindo da lenda do hóquei Wayne Gretzky e Jalen Hurts, quarterback do time favorito dos Gaudreaus na NFL, o Philadelphia Eagles.

Estou profundamente triste ao saber do falecimento de Johnny e Matthew Gaudreau. Johnny era um jogador de hóquei dedicado, fã dos Birds e membro querido dos fiéis Eagles. Quero enviar minhas sinceras condolências a toda a família Gaudreau e aos afetados por essa perda!#VoeJohnnyVoe 🙏🏾 — Jalen Hurts (@JalenHurts) 30 de agosto de 2024

De acordo com a polícia, os irmãos estavam andando de bicicleta pela County Route 551 em Oldmans Township por volta das 20h30 de quinta-feira quando foram atingidos por um Jeep Grand Cherokee dirigido por Sean Higgins, de 43 anos, de Woodstown, Nova Jersey. O acidente ocorreu quando o motorista tentou ultrapassar um veículo mais lento à direita e atingiu o Gaudreaus na traseira, informou a 6ABC na Filadélfia.

A estação de televisão, citando um depoimento policial, disse que Higgins teria dito ao policial estadual que chegou à cena do acidente que ele bebeu “cinco a seis cervejas” antes do acidente. De acordo com o relatório, Higgins falhou em um teste de sobriedade em campo.

Higgins foi levado para a Salem County Correctional Facility e acusado de duas acusações de homicídio veicular. Em uma audiência no tribunal por vídeo na sexta-feira à tarde, ele foi ordenado a ficar detido sem fiança, aguardando uma audiência de detenção na quinta-feira.

Informações da Field Level Media foram usadas neste relatório.