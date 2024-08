‘Você quer alguém acima de você no ranking?’: Profissionais reagem à vitória de vingança de Serghei Spivac sobre Marcin Tybura

Serghei Spivac talvez queira ter cuidado com o que deseja.

O peso pesado moldavo manteve seu caminho vitorioso ao marcar sua quarta vitória em cinco lutas com uma rápida finalização com chave de braço no primeiro round sobre Marcin Tybura no evento principal do UFC Vegas 95 no sábado. O que tornou o momento mais doce para Spivac foi que ele vingou uma derrota para Tybura em fevereiro de 2020, quando Spivac estava competindo em apenas sua terceira luta no UFC.

Os lutadores nas redes sociais ficaram impressionados com a perspicácia de finalização de Spivac, especialmente considerando que Tybura nunca havia sido finalizado antes. Depois, Spivac pediu uma luta com qualquer peso pesado classificado acima dele. Um respondeu.

O desafiante peso pesado Jailton Almeida respondeu ao desafio aberto de Spivac, escrevendo: “[Spivac]você quer alguém acima de você no ranking? Estou aqui. #7 vs. #8. Eu quero lutar, mano!

“Fico feliz que você tenha terminado cedo para que possamos lutar em breve!”

Veja mais reações da comunidade MMA nas redes sociais abaixo.