Vôlei feminino dos EUA vence o Brasil na semifinal das Olimpíadas de Paris

PARIS — Karch Kiraly fez um pedido quando o decisivo quinto set começou: ganhe ou perca, aproveite o momento.

O treinador pediu que as americanas aproveitassem o clima, um dos melhores do vôlei feminino, com o poderoso Brasil do outro lado da rede.

Agora, o time de vôlei feminino dos EUA de Kiraly terá outra chance sob as brilhantes luzes olímpicas — uma chance de repetir como medalhistas de ouro. E foi preciso cada jogada extra de cada americana na quadra contra as experientes brasileiras.

“É meio triste que qualquer um dos times tenha que perder uma partida como essa”, disse Kiraly, “porque ambos os programas são lendários em termos de alto nível de jogo consistente em bons torneios como as Olimpíadas e campeonatos mundiais”.

Enquanto os fãs do Brasil agitavam bandeiras, gritavam e cantavam de todos os cantos da South Paris Arena, as mulheres dos EUA superaram suas companheiras de potência mundial em uma emocionante partida de cinco sets na quinta-feira, uma revanche emocionante da final de Tóquio vencida em sets diretos pelas mulheres dos EUA.

Escolhas dos editores

Esse foi o primeiro título olímpico dos americanos, e agora eles podem conquistar o segundo título consecutivo.

O Brasil chegou a 12-10 no quinto set, antes dos EUA segurarem a vitória por 25-23, 18-25, 25-15, 23-25, 15-11.

Quando Kathryn Plummer marcou o 26º ponto da partida e fechou a partida, as americanas se juntaram em um grande abraço coletivo e pularam na quadra em comemoração.

Eles jogarão a final olímpica no domingo, e o Brasil tentará o bronze no sábado contra o perdedor da partida entre a Itália, primeira colocada no ranking, e a Turquia, terceira colocada.

Os brasileiros não ganham ouro desde os Jogos de Londres, há 12 anos.

O Brasil liderava por 5 a 3 e estava a 10 pontos de levar o quinto lugar do primeiro para o 15º quando os americanos se recuperaram e empataram em 6 a 6, abrindo vantagem momentânea com um chute de Jordan Thompson.

“Nós apenas dissemos a nós mesmos para deixar rolar, ter confiança, ser destemidos; é um jogo rápido para 15”, disse Plummer. “É isso que você tem que fazer, você realmente não tem tempo para consertar as coisas ou fazer ajustes muito rapidamente, então era só jogar o jogo que você sabe jogar e ir arrasar.”

Ambas as equipes fizeram defesas incríveis perto do chão ou até mesmo bem fora dos limites, perto de seus próprios bancos, para manter os pontos longos vivos — e uma reação no quinto set durou mais de 30 segundos.

As arquibancadas tremeram a tarde toda com gritos de “Bra-zil!” e “Bloco monstro!”

O Brasil, segundo colocado no ranking mundial, duas posições acima dos americanos, agora tem uma última oportunidade de subir ao pódio.

“[The fans] ficaram conosco durante todo o caminho, três anos desde as últimas Olimpíadas. Todos estão nos dando tanta energia. Definitivamente, eles são parte de toda essa jornada”, disse a atacante brasileira Julia Bergmann sobre o enorme apoio. “Vamos ganhar uma medalha para eles também.”

Muitas dessas mulheres vêm lutando sob os holofotes do cenário mundial há mais de uma década.

A bloqueadora central brasileira Thaísa tem 37 anos e é a segunda mais velha em quadra, atrás do tetracampeão olímpico norte-americano Jordan Larson, que também tem 37 anos, mas fará 38 em outubro, e não em maio do ano que vem.

“Nós lutamos. Foi uma luta muito boa. Eles jogaram muito bem. Foram cinco sets. Eu nem sei o que dizer, é um momento emocionante para nós agora”, disse Bergmann. “Temos que nos concentrar novamente, nos reagrupar e ir em busca do bronze.”

Há quase três meses, durante um jogo da Liga das Nações de Vôlei, Kiraly estava com a seleção dos EUA no Rio de Janeiro quando o técnico brasileiro Zé Roberto o questionou sobre um possível jogo-treino antes das Olimpíadas de Paris.

“Temos um bom relacionamento; eu me dou muito bem com ele”, disse Kiraly. “Tenho um enorme respeito por ele.”

Kiraly e Roberto finalmente decidiram fazer isso, contanto que seus times não estivessem no mesmo grupo para as primeiras partidas na França. Assim que os grupos foram anunciados em junho e seus times não precisaram se enfrentar imediatamente, eles fizeram acontecer.

Então, quando os times chegaram, o Brasil visitou o centro de treinamento das americanas para quatro sets — alguns com suas principais escalações, alguns com as reservas, para dar a essas mulheres tempo de quadra e treino antes das partidas que importavam.

Kiraly fez uma mudança na escalação após a derrota do time em cinco sets para a China em 29 de julho para abrir a fase de grupos, movendo os veteranos Larson e Kelsey Robinson Cook para papéis de reserva e trazendo Avery Skinner e Plummer. Os americanos se recuperaram para vencer a Sérvia dois dias depois.

Os EUA, que ganharam um bronze de partir o coração nos Jogos do Rio de Janeiro de 2016, apesar de serem o número 1 do mundo na época, saltaram para as vantagens de 5-0 e 8-3 na quinta-feira, mas o Brasil reagiu e os times trocaram pontos durante boa parte do set inicial. O Brasil assumiu a liderança pela primeira vez em um bloqueio de Carol contra Plummer para uma vantagem de 16-15.

O Brasil abriu uma vantagem de 19 a 16 antes dos americanos abrirem 21 a 19, e então o Brasil voltou a ficar em 21 a 21.

Plummer marcou pontos consecutivos no ataque para garantir o primeiro set por 25-23.

Essa foi apenas uma prévia de uma partida que iria durar para sempre.

“Serão dois pesos pesados ​​se enfrentando”, disse Kiraly com antecedência.

E como ele estava certo.