Vôlei masculino dos EUA conquista bronze contra a Itália nas Olimpíadas de Paris

PARIS — Os quatro atletas olímpicos norte-americanos Matt Anderson e David Smith são medalhistas mais uma vez.

Eles voltaram para esta oportunidade.

Os americanos estão levando para casa o equipamento de vôlei masculino das Olimpíadas de Paris, superando a Itália em uma batalha acirrada pelo bronze na sexta-feira.

O placar foi de 25-23, 30-28 — um segundo set sensacional em que cada país teve várias chances — e 26-24 na agitada South Paris Arena.

Assim que o ponto decisivo de Torey DeFalco foi marcado, os braços do veterano líbero Erik Shoji dispararam para o ar em triunfo enquanto outros caíram de joelhos. Então, depois de apertar as mãos da Itália, todos se revezaram dando longos abraços aos treinadores e equipe de apoio.

Sem dúvida, a quarta colocada Itália contra os quintos colocados Estados Unidos formaram um grande confronto.

Enfrentando um match point, a Itália empatou em 24 no terceiro em uma longa recuperação na qual ambos os times fizeram grandes jogadas para manter o jogo. Então, após um erro de serviço da Itália, os americanos fecharam na próxima chance.

Ambas as equipes disputavam a primeira medalha em oito anos, desde as Olimpíadas do Rio de Janeiro, onde os americanos também levaram o bronze e a Itália perdeu para o Brasil no campeonato.

Os americanos tiveram que se reagrupar às pressas da decepção de uma derrota de cinco sets para a Polônia nº 1 dois dias antes. E isso demorou muito para acontecer, depois que eles não conseguiram nem avançar da fase de grupos em Tóquio, três anos atrás.

Integrantes de um dos times mais jovens do Brasil, alguns jogadores dos EUA decidiram retornar para mais uma temporada após a decepção da eliminação precoce no Japão.

A Itália liderou por 21-20 no primeiro set, e os EUA precisaram de dois set points para fechar o jogo após estarem vencendo por 24-22.

Então os americanos lideraram por 20-17 no segundo set antes da Itália se recuperar e ir para a frente por 21-20. A Itália tinha uma liderança de 24-23, mas o saque de Roberto Russo foi longo, apenas para Taylor Averill também errar seu saque.

A França enfrentará a Polônia, número 1 do mundo, na disputa pela medalha de ouro no sábado.

Os americanos ganharam o ouro nas Olimpíadas de Pequim 2008 e terminaram em quinto lugar em Londres antes do bronze no Rio.

Anderson e Smith lideraram um grupo experiente no palco olímpico.

Anderson pode considerar participar novamente das Olimpíadas em Los Angeles, daqui a quatro anos, aos 41 anos?

“Veremos”, ele disse esta semana. “Veremos.”