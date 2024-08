Vols fazem de Vitello o técnico de beisebol mais bem pago da NCAA por US$ 3 milhões

Tony Vitello, do Tennessee, recompensado com o maior contrato da história do beisebol universitário, disse que seus olhos estão voltados diretamente para continuar a escalada após a histórica temporada do campeonato nacional de 2024 dos Vols.

“Agora, literalmente temos fatos que podemos mostrar aos recrutas e a todos os outros que estamos tão comprometidos com o beisebol quanto você pode imaginar”, disse Vitello à ESPN na sexta-feira. “Como uma equipe técnica, nossa administração e [athletic director] Danny White nos deu paz de espírito de que não há nada melhor lá fora em termos de suporte ou investimento. Você acrescenta a combinação de que vivemos em uma das melhores cidades universitárias do país, somos a escola principal do estado e a paixão de nossos fãs, e não fica melhor.”

O novo acordo de Vitello, anunciado mais cedo pela universidade, pagará a ele US$ 3 milhões anualmente e durará até a temporada de 2029. Seu salário anual o colocaria entre os 10 gerentes mais bem pagos da Major League Baseball, de acordo com fontes internas da MLB.

O acordo também inclui um fundo salarial expandido para seus assistentes e equipe de apoio, substituindo um que Tennessee e Vitello concordaram que entrou em vigor em 31 de maio, embora esse acordo nunca tenha sido anunciado. Vitello estava definido anteriormente para ganhar US$ 1,8 milhão anualmente. Ele recebeu um bônus de US$ 200.000 por vencer o primeiro campeonato nacional de beisebol do Tennessee nesta temporada.

Desde que chegou a Knoxville em 2018, Vitello transformou o Tennessee em uma potência do beisebol. Os Vols se tornaram o primeiro time da SEC na história a vencer 60 jogos nesta temporada a caminho de capturar o título nacional com uma vitória de 6-5 sobre o Texas A&M no jogo decisivo.

Vitello levou o Tennessee para a Men’s College World Series em três das últimas quatro temporadas e para as super regionais em todas as quatro temporadas. Durante esse período, o Tennessee ficou em primeiro lugar nacionalmente com 211 vitórias e uma porcentagem de vitórias de .773.

“É um processo sem fim, especialmente quando você inclui instalações e recrutamento, mas também é apenas tentar sobreviver na SEC, que todos que fizeram parte ou mesmo apenas assistem de fora sabem o quão desafiador é”, disse Vitello. “Então, não sinto que estamos nem perto de terminar de subir em várias categorias diferentes, embora tenhamos conseguido ter uma pós-temporada bem-sucedida este ano.

“O legal sobre o que as pessoas estão falando hoje é que sinto que nossa equipe foi recompensada por nossa lealdade. Você teria dificuldade em encontrar um membro de nossa equipe técnica que não pudesse ter ido para outro lugar por mais dinheiro em algum momento. Acho que o beisebol universitário, e digo isso humildemente, mas o beisebol universitário recebeu mais atenção e mais de tudo nos últimos anos.”

Pelos termos do acordo de Vitello, ele deverá US$ 4 milhões à universidade se sair para outro emprego antes de 30 de junho de 2025. Esse valor cai para US$ 3 milhões em 2026, US$ 2 milhões em 2027 e até US$ 400.000 no último ano do contrato, em 2029. Se o Tennessee demitir Vitello sem justa causa durante o prazo do acordo, ele deverá receber o restante integral do seu contrato.

Além disso, se White não for mais o AD do Tennessee, a rescisão de Vitello será cortada pela metade se ele for para outro emprego. Quando Vitello foi contratado em 2018, seu contrato original lhe pagava um salário-base de US$ 493.000 anualmente. Ele levou os Vols a cinco torneios da NCAA e venceu dois dos últimos três torneios da SEC. Eles se tornaram a primeira semente geral nº 1 a vencer o título nacional nesta temporada desde Miami em 1999. O Tennessee teve quatro jogadores selecionados nas duas primeiras rodadas do draft da MLB este ano, um recorde do programa, e dois foram de primeira rodada — Christian Moore e Blake Burke.

O sucesso do Tennessee sob o comando de Vitello tem sido um grande sucesso entre os fãs. Multidões recordes se aglomeraram no Lindsey Nelson Stadium, que está passando por um projeto de renovação plurianual de US$ 98,5 milhões que aumentará a capacidade de assentos para a faixa de 8.000 e incluirá suítes pessoais, opções de assentos premium aumentadas, espaço de concourse expandido e um novo concourse conectando as varandas do campo esquerdo à área estudantil do campo direito.

“No começo, as pessoas começaram a sair em grande número e depois começaram a ficar agitadas para onde tínhamos as ‘Lendas de Lindsey Nelson’ com os alunos”, disse Vitello. “As varandas externas viraram uma festa, e ficou tão intenso dentro daquele ambiente que parecia um show de rock ‘n’ roll. A demanda por assentos era louca, então aquela subida foi algo que podemos literalmente ver como um visual e uma das coisas mais gratificantes e legais que já vimos como treinadores e jogadores.”

Outras escolas perseguiram Vitello agressivamente nos últimos anos, incluindo Texas A&M em 2021 e novamente este ano depois que Jim Schlossnagle foi para o Texas. O contrato de Schlossnagle no Texas lhe pagará um salário médio anual de US$ 2,2 milhões. Tim Corbin, da Vanderbilt, ganha US$ 2 milhões anualmente. Vitello se torna o primeiro técnico de beisebol universitário de US$ 3 milhões.

“Eu estaria mentindo se não dissesse que tivemos muitas pessoas muito ambiciosas que pudemos adicionar àquela primeira equipe técnica e não conquistamos muito em campo”, disse Vitello. “Estávamos amargos e queríamos começar a trabalhar, e havia a pergunta subjacente: ‘Este é um lugar onde você pode sustentar o sucesso?’ Definitivamente pensamos depois de 2019 que poderíamos juntar peças suficientes do quebra-cabeça para avançar em uma regional e talvez mais. Então, em 2021, ficou muito claro para nós, por causa do apoio dos fãs e por causa do que a administração estava se esforçando e fazendo por nós, que a fórmula está lá.

“Então por que procuraríamos em outro lugar?”