Voo da Delta com jogadores dos Panthers sai da pista de taxiamento, ninguém fica ferido

CHARLOTTE, Carolina do Norte — O voo da Delta que levava o Carolina Panthers para casa após a derrota de 17 a 3 na pré-temporada para o New England Patriots saiu da pista de taxiamento do Aeroporto Charlotte Douglas por volta das 2h35 da manhã de sexta-feira.

Ninguém ficou ferido, de acordo com porta-vozes do aeroporto e da equipe.

Um porta-voz da equipe confirmou que o voo da Delta era o fretamento da equipe, transportando jogadores e membros da equipe.

O porta-voz do aeroporto disse que equipes de emergência responderam à aeronave Delta depois que ela derrapou na lama enquanto taxiava para o Wilson Air Center. A iluminação do campo de aviação e a pista de táxi estavam totalmente operacionais.

A Delta rebocou a aeronave para fora da área de movimento pouco depois das 5h30. As equipes consertaram a área e a pista de táxi foi reaberta por volta das 6h30. Demorou cerca de uma hora para um ônibus levar a equipe de volta ao centro aéreo depois que o pessoal foi retirado do avião, de acordo com uma fonte familiarizada com a situação.

A Delta emitiu uma declaração para agências de notícias que dizia: “O trem de pouso principal direito do Delta 8860 saiu da pista de táxi no Aeroporto Internacional Charlotte Douglas após uma chegada normal. Nenhum ferimento foi relatado pelos 188 clientes que estão desembarcando e sendo transportados de ônibus para o terminal. Pedimos desculpas aos nossos clientes pelo inconveniente.”