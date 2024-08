Warriors e Stephen Curry concordam com extensão de 1 ano e US$ 62,6 milhões

O astro armador do Golden State Warriors, Stephen Curry, concordou com uma extensão de contrato de um ano e US$ 62,6 milhões, disse seu agente, Jeff Austin, da Octagon, a Adrian Wojnarowski, da ESPN, na quinta-feira.

O acordo mantém Curry sob contrato com o Golden State até a temporada 2026-27, e ele se tornará o quarto jogador da NBA, junto com LeBron James, Paul George e Kevin Durant, a ultrapassar US$ 500 milhões em ganhos na carreira.

Curry tinha dois anos restantes no contrato de quatro anos e US$ 215,4 milhões que assinou em agosto de 2021. Ele estava qualificado para assinar apenas uma extensão de um ano nesta offseason devido à regra dos maiores de 38 anos da NBA, que impede as equipes de oferecer contratos de quatro anos ou mais a jogadores que tenham ou terão 38 anos durante o acordo.

A extensão será assinada na quinta-feira, disse Austin à ESPN.

Curry, 36, tem expressado seu desejo de permanecer no Warriors — a única franquia pela qual ele já jogou — e se aposentar com eles.

“Eu sempre disse que quero ser um Guerreiro para a vida toda”, Curry disse ao Andscape em julho. “Neste estágio da minha carreira, sinto que isso é possível.”

No entanto, ele também expressou seu desejo de permanecer em um time competitivo, dizendo que “se for uma situação em que você é um aproveitador e é só porque você quer ficar lá, eu teria dificuldade com isso. Mas não acho que essa será a realidade.”

Aproveitar os anos restantes de Curry tem sido a principal prioridade do Golden State neste verão, enquanto o time se moveu para reequipar e renovar seu elenco. A crença dentro dos Warriors sempre foi que, enquanto eles tiverem Curry, eles têm uma chance de realizar algo.

Em julho, o gerente geral do Warriors, Mike Dunleavy, disse estar “confiante” de que eles conseguiriam contratar Curry por mais alguns anos e disse que poderia “conseguir o que quisesse” para garantir que isso acontecesse.

Em 2023-24, sua 15ª temporada, Curry teve média de 26,4 pontos com 40,8% de aproveitamento em arremessos de três pontos, 5,1 assistências e 4,5 rebotes por jogo.

Mas os Warriors estão entrando em uma nova era sem Klay Thompson, que foi para o Dallas Mavericks durante a agência livre após 13 temporadas no Golden State.

Além de ter Curry como seu ponto focal contínuo e se apoiar no veterano Draymond Green, os Warriors planejam depender mais fortemente de jogadores jovens como Jonathan Kuminga, Brandin Podziemski e Trayce Jackson-Davis. Kuminga, entrando em sua quarta temporada, é elegível para uma extensão de até US$ 215 milhões ao longo de cinco anos.

Os Warriors também complementaram seu elenco de apoio com Buddy Hield, Kyle Anderson e De’Anthony Melton.

Curry é 10 vezes All-Star, duas vezes MVP, uma vez MVP das Finais e medalhista de ouro olímpico que ajudou o Warriors a vencer quatro campeonatos da NBA.