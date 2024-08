West Ham conclui transferência de Niclas Füllkrug do Dortmund

Niclas Füllkrug foi contratado pelo West Ham junto ao Borussia Dortmund. Imagens Getty

O West Ham contratou o atacante alemão Niclas Füllkrug do Borussia Dortmund em um contrato de quatro anos, confirmou o clube da Premier League na segunda-feira.

Füllkrug estava no radar do clube londrino antes da temporada passada, mas escolheu se mudar do Werder Bremen para o Dortmund, clube da Bundesliga, onde marcou 16 vezes em 46 aparições em todas as competições. Ele também foi uma parte fundamental da corrida deles até a final da Liga dos Campeões.

“Acho que a Premier League é a melhor liga do mundo e, para mim, é o momento certo de me mudar para a Inglaterra e jogar em um grande clube como o West Ham”, disse Füllkrug.

“Estou pensando no West Ham há muito tempo. Conheço muito bem o diretor técnico, Tim Steidten, porque temos história no Werder Bremen juntos, e assisti a alguns jogos e vi quanta qualidade há no time.”

Os detalhes financeiros do acordo não foram divulgados, mas o West Ham teria pago £ 27 milhões (US$ 34,5 milhões) pelo jogador da seleção alemã.

Füllkrug, 31, estava na seleção alemã para a Euro 2024 e marcou dois gols em cinco partidas.