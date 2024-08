Weston McKennie dos EUA assina extensão com a Juventus até 2026

O meio-campista dos Estados Unidos Weston McKennie assinou um novo contrato com a Juventus até 2026, anunciou o clube na sexta-feira.

O contrato de McKennie expiraria em junho de 2025 e ele foi ligado a uma mudança dos gigantes da Série A neste verão. Houve interesse no jogador da Bundesliga, Premier League e da Fiorentina, disse uma fonte à ESPN, mas após um verão turbulento, ele estendeu seu contrato na Juventus.

McKennie, 25, se viu fora do elenco da Juventus para suas duas últimas partidas de pré-temporada. McKennie, o goleiro Wojciech Szczesny e o ponta Federico Chiesa foram todos exilados com o técnico Thiago Motta dizendo “[those players] temos que encontrar uma nova solução e um novo clube o mais rápido possível.”

Szczęsny deixou o clube depois de chegar a um acordo mútuo com a Juventus para rescindir seu contrato, enquanto Chiesa ainda está fora do elenco e foi relacionado ao Barcelona nos últimos dias. Mas McKennie retornou aos treinos do time principal no final da semana passada.

Weston McKennie no treino da Juventus na quinta-feira. Daniele Badolato – Juventus FC/Juventus FC via Getty Images

“Primeiramente, McKennie é um jogador útil e funcional para as nossas necessidades”, disse Motta em uma entrevista coletiva em 18 de agosto. McKennie foi um substituto não utilizado na vitória da Juventus por 3 a 0 contra o Como na segunda-feira, o primeiro jogo da temporada na Série A.

Essa extensão o levará até a Copa do Mundo masculina de 2026, que será realizada nos EUA, Canadá e México.

McKennie foi titular em todos os três jogos da fase de grupos da Copa América da seleção masculina dos EUA, tendo atuado em 34 partidas da Série A pela Juventus na temporada passada.