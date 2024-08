White Sox surpreende Yankees por 12-2 e Grady Sizemore conquista primeira vitória

CHICAGO — Gavin Sheets igualou seu recorde na carreira com quatro rebatidas e impulsionou quatro corridas, Korey Lee e Brooks Baldwin fizeram home runs e o Chicago White Sox deu ao técnico interino Grady Sizemore sua primeira vitória, derrotando o New York Yankees por 12 a 2 na noite de segunda-feira, após perder 24 de 25.

O White Sox estabeleceu recordes da temporada em corridas e com 18 rebatidas após perder seus dois primeiros jogos sob Sizemore, que assumiu quando o White Sox demitiu Pedro Grifol na quinta-feira. Eles perderam três seguidas desde que venceram Oakland para interromper uma derrapagem de 21 jogos que igualou um recorde da Liga Americana.

O White Sox entrou no dia com o pior recorde da MLB, e o Yankees entrou no dia com uma parte do melhor recorde. De acordo com o Elias Sports Bureau, esta é a primeira vez desde 27 de setembro de 1934 que um time com o pior recorde da MLB derrotou o time com o melhor recorde por mais de 10 corridas em julho ou depois. O time vencedor naquele dia foi o White Sox, que derrotou o Detroit Tigers por 11 a 0. Estas são as únicas duas vezes que isso aconteceu nos últimos 100 anos.

“Foi incrível, muito divertido”, disse Sizemore em sua disponibilidade de mídia pós-jogo. “Nestes últimos jogos, estou muito orgulhoso desses caras, da maneira como eles jogaram. A energia, tudo, eu sei que continuo dizendo a mesma coisa. Mas eu simplesmente não poderia estar mais feliz pelos caras.”

Lee conectou liderando uma quarta de duas corridas contra o titular do Yankees Luis Gil. Baldwin fechou uma sétima de seis corridas com um drive de três corridas contra Enyel De Los Santos que fez 11-2.

Sheets acertou duplas RBI em uma primeira de duas corridas, na quinta contra Tim Hill e na sétima contra De Los Santos. Ele também pontuou na entrada em um single de Dominic Fletcher e fez um single em uma corrida na oitava.

Andrew Vaughn teve quatro rebatidas e marcou duas vezes, ajudando o White Sox a derrotar um time que chegou empatado com o Baltimore Orioles no melhor recorde do beisebol.

“Estou feliz que eles tenham aparecido”, disse Sizemore. “Eles estão vindo para jogar, estão jogando duro e estão batalhando. Foi apenas um grande esforço de equipe.”

Aaron Judge, de Nova York, fez uma dupla em uma corrida no primeiro contra o novato Ky Bush. Ele ficou a poucos metros de seu 300º home run e um grand slam quando ele acertou uma rebatida para a pista de advertência no segundo.

Bush permitiu duas corridas e seis rebatidas em 4⅔ innings em sua segunda largada na liga principal. O canhoto de 24 anos caminhou sete e lançou 97 arremessos após perder em Oakland na semana passada em sua estreia.

Touki Toussaint (1-2) conseguiu a vitória com quatro eliminações.

Gil (12-6) lançou 98 arremessos em quatro innings, permitindo quatro corridas e sete rebatidas. O destro de 26 anos deu duas walks.

“Toda vez que você perde, é uma oportunidade perdida”, disse o gerente do New York, Aaron Boone. “Estamos jogando por muito todos os dias, então é uma droga perder. É muito bom, emocionante quando você ganha, mas de qualquer forma, você vira a página.”

A Associated Press contribuiu para esta reportagem.