Will Smith caminha pela Zurique deserta e compara-a a ‘I Am Legend’

Will Smith pode querer começar a se preparar para o apocalipse… porque ele parecia ter as ruas só para ele no início da manhã – e isso o fez pensar em “I Am Legend”.

O ator compartilhou um vídeo no Instagram… dizendo aos fãs que ele está andando por Zurique, na Suíça, de madrugada e relembrando o filme de sucesso de 2007 – porque ele diz que não está vendo outra alma.

Smith explica que está apenas em Zurique porque seu avião não pôde decolar… não está claro por que exatamente ele está na Europa – mas ele diz que precisava passar a noite.

WS diz que está tão quieto… com o barulho mais alto vindo de um corvo particularmente vocal que ele tenta calar e se submeter.

Mas, um momento levanta a voz de Will devido à empolgação… porque ele fica louco quando vê um item suíço particularmente conhecido – assista ao clipe até o final para ver a fã estrela.

Will precisará voltar à mentalidade de “Eu Sou a Lenda” em breve… porque a sequência chegará em breve – e contará com um galã de Hollywood Michael B. Jordânia.

Durante uma entrevista recente com PessoasMichael confirmou que está trabalhando no roteiro com Will… acrescentando que o filme está indo muito bem.

Os fãs do filme saberão que o personagem de Will (MAJOR SPOILER AQUI) morre na versão teatral original … mas, um final alternativo no DVD o mostra escapando com vida – e esse é o final que os cineastas estão executando.