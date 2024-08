Will Wagner, filho de Billy, tem noite de 3 rebatidas na estreia da MLB pelos Jays

Will Wagner conseguiu rebatidas nas três primeiras rebatidas de sua estreia na liga principal, quando o Toronto Blue Jays derrotou o Los Angeles Angels por 4 a 2 na noite de segunda-feira.

Filho do ex-arremessador canhoto Billy Wagner, sete vezes All-Star e membro do Hall da Fama do Houston Astros, o jovem Wagner acertou o primeiro arremesso que viu no campo direito central para uma dupla no segundo inning.

“Eu estava nervoso no círculo do convés, mas quando estava caminhando para o prato, comecei a ganhar um pouco mais de confiança”, disse Wagner. “Simplesmente subo lá e sei que estou aqui por um motivo e que estava apenas tentando ser agressivo.”

Wagner então fez uma rebatida simples com duas eliminações no terceiro para sua primeira RBI na carreira e uma vantagem de 2 a 0.

O único contratempo que Will Wagner teve em seu dia 3-por-4 foi esquecer de deixar ingressos para sua noiva e seu pai Billy Wagner, o antigo fechador do All-Star. “Mas nós resolvemos tudo”, disse o jovem Wagner. Harry How/Getty Images

Em sua terceira rebatida, Wagner fez um single para o campo direito no quinto. Todos os três hits para começar sua carreira foram contra o destro Davis Daniel, que cedeu quatro corridas e oito hits em cinco innings com duas caminhadas e cinco strikeouts.

“Só por ter crescido em grandes clubes da liga, eu meio que sei o que esperar”, disse Wagner. “Foi um dia estressante, com certeza, mas depois que você consegue aquela primeira rebatida, está tudo bem.”

Wagner se tornou o quarto jogador na história do Blue Jays a ter três rebatidas em sua estreia na liga principal. Ele finalmente fez sua primeira eliminação em um fly para o centro no sétimo.

“É muito legal quando você tem uma estreia como essa. Isso meio que dá energia aos caras”, disse o gerente do Blue Jays, John Schneider.

Billy Wagner estava presente durante uma aventura relâmpago que o levou primeiro ao Triple-A Buffalo no fim de semana para assistir seu filho jogar. Depois de voar para casa na Virgínia no domingo, ele soube da promoção do filho e embarcou em um avião para a Califórnia.

O único problema que Will Wagner teve naquele dia foi esquecer de deixar os ingressos para sua noiva e seu pai.

“Meu pai me mandou uma mensagem e disse, ‘Ei, ainda não conseguimos entrar'”, disse Will Wagner. “Eu fiquei tipo, ‘Meu Deus, preciso comprar os ingressos para eles’. Mas nós já resolvemos tudo.”

Os Blue Jays adquiriram o jovem Wagner na troca de 29 de julho que enviou o canhoto Yusei Kikuchi para os Astros, onde seu pai passou nove temporadas. Ele foi chamado para os Blue Jays do Triple-A Buffalo, enquanto o infielder Luis De Los Santos foi escolhido.

“Quando eu estava em Houston, no acampamento da liga principal, tínhamos (Alex) Bregman, (Jeremy) Peña e (Jose) Altuve e eu falava com eles todos os dias”, disse Will Wagner antes do jogo. “E eu pensava: ‘Esses caras vão ser membros do Hall da Fama’. Agora estou aqui e tenho (Vladimir Guerrero Jr.) e Bo (Bichette) para conversar também. E há uma mistura de caras mais jovens com quem eu também posso me encaixar. Então, estou animado.”

Wagner é principalmente um segunda base com experiência em primeira e terceira base. Ofensivamente, ele é conhecido como um rebatedor de linha com 25 home runs em 290 jogos da liga menor.

Schneider planeja usar Wagner principalmente na segunda base, com algumas oportunidades de jogar na terceira, e tê-lo na escalação regularmente pelo restante da temporada.

Informações da Associated Press foram usadas nesta reportagem.