Williams deixa Logan Sargeant para o Grande Prêmio da Itália

A Williams dispensou o piloto americano Logan Sargeant para o Grande Prêmio da Itália, dando uma estreia ao piloto da academia Franco Colapinto no processo.

A temporada tórrida de Sargeant atingiu um novo ponto baixo no Grande Prêmio da Holanda, quando ele sofreu um acidente durante um treino em um carro com muitas peças atualizadas.

Fontes disseram à ESPN que a Williams estava interessada em um possível empréstimo do piloto júnior da Red Bull, Liam Lawson, com vários outros pilotos, incluindo Mick Schumacher, também vinculados à vaga.

Na terça-feira, a equipe confirmou que havia tomado a decisão de dispensar Sargeant, optando pelo piloto argentino Colapinto.

Colapinto está em sexto na Fórmula 2, uma posição à frente de Andrea Kimi Antonelli, que parece pronto para substituir Lewis Hamilton na Mercedes na próxima temporada.

Colapinto participou pela Williams do primeiro treino para o Grande Prêmio da Grã-Bretanha deste ano.

O chefe da Williams, James Vowles, disse que a decisão foi forçada devido à disputa acirrada pelo campeonato na parte inferior da classificação da F1.

“Substituir um piloto no meio da temporada não é uma decisão que tomamos levianamente, mas acreditamos que isso dá à Williams a melhor chance de competir por pontos no restante da temporada”, disse Vowles.

Logan Sargeant foi dispensado pela Williams para o Grande Prêmio da Itália. Clive Rose – Fórmula 1/Fórmula 1 via Getty Images

“Acabamos de fazer uma grande atualização no carro e precisamos maximizar todas as oportunidades de marcar pontos em uma batalha notavelmente acirrada no meio do grid.

“Também acreditamos em investir em nossos jovens pilotos na Williams Racing Driver Academy, e Franco está tendo uma oportunidade fantástica de demonstrar do que é capaz nas últimas nove etapas da temporada.

“Isso é, sem dúvida, muito difícil para Logan, que deu tudo de si durante seu tempo na Williams, e gostaríamos de agradecê-lo por todo seu trabalho duro e atitude positiva.

“Logan continua sendo um piloto talentoso, e nós o apoiaremos para continuar sua carreira de corrida no futuro. Sei que Franco tem ótima velocidade e enorme potencial, e estamos ansiosos para ver o que ele pode fazer na Fórmula 1.”