Winona Ryder fala abertamente sobre o motivo de ter desaparecido de Hollywood por anos após seu escândalo de furto em 2001

Winona Ryder recentemente se abriu sobre o impacto de sua prisão por furto em 2001 e os anos em que ela “se retirou” de Hollywood depois disso. Em uma entrevista com a Esquire, Ryder refletiu sobre o incidente, dizendo: “Eu verifiquei… Acho que acabei de verificar“, quando perguntada sobre como ela lidou com a prisão.

Ryder era preso em dezembro de 2001 por furtar US$ 5.500 em roupas da Saks Fifth Avenue em Beverly Hills. Um ano depois, ela foi condenada por furto qualificado e furto em loja, recebendo uma sentença que incluía três anos de liberdade condicional, multas e serviço comunitário. Após o escândalo, Ryder se afastou da atuação e mudou-se de Los Angeles para São Francisco.

Ao refletir sobre seu retorno a Hollywood, Ryder destacou as mudanças na indústria.Houve um período em que não estava na época“, ela disse. Ela descreveu o início dos anos 2000 como um momento particularmente difícil para as mulheresobservando que até mesmo as “pessoas legais” estavam participando de comportamentos que pareciam degradantes e proibidos.Foi o momento mais degradante para ser mulher“, ela comentou, apontando para a mudança cultural que tornou cada vez mais desafiador navegar no setor.

A prisão teve um impacto significativo em sua carreira, e Ryder admitiu que inicialmente ficou confusa com a gravidade da situação.Continuou tipo, ‘Ah, está tudo bem, isso é só papelada’, e eu fiquei tipo, ‘OK’. Eu estava tão confuso“, ela disse. Quando confrontada com a possibilidade de prisão, ela relembrou seu choque, dizendo: “Só me lembro de me dizerem que eu iria para a prisão. Eu fiquei tipo, ‘Huh? Do que você está falando?“”

Ryder fala sobre a vida após o escândalo: “O momento mais degradante para ser mulher”

Ryder também expressou preocupação sobre a mudança de tom da cobertura da mídiaparticularmente o severo escrutínio das jovens celebridades femininas na época.”Parecia que houve uma mudança na indústria e na cultura sobre o que se tornou aceitável e o que se tornou recompensado“, ela explicou.

“Foram uns 10, 12, 15 anos, e coincidiu com tudo o que aconteceu [in her life] mas também, se você olhar para o período de 2000 a 2010: uau! Foi o momento mais degradante para ser mulher. Até as pessoas legais estavam participando do que parecia ser proibido“, ela disse.

Olhando para trás, Ryder reconheceu que sua pausa em Hollywood proporcionou-lhe o tempo tão necessário para a autorreflexão. Em uma entrevista de 2016, ela compartilhou: “Psicologicamente, devo ter chegado a um ponto em que só queria parar… Mas isso me deu o tempo que eu realmente precisava.”

Agora, com seu novo filme Beetlejuice Suco de Besouro com estreia prevista para os cinemas, Ryder está de volta aos holofotes, tendo superado os altos e baixos de sua carreira com resiliência e autoconsciência.