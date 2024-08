WR Josh Downs do Colts é derrubado no treino e machuca o tornozelo

WESTFIELD, Indiana — O wide receiver titular do Indianapolis Colts, Josh Downs, deixou o treino com uma lesão no tornozelo na manhã de quarta-feira, precisando da ajuda de dois membros da equipe para deixar o campo antes de ser carregado em um carrinho até o vestiário.

Os Colts não divulgaram informações específicas sobre a lesão, mas uma fonte disse a Jeremy Fowler, da ESPN, que Downs sofreu uma torção no tornozelo.

Downs, entrando em sua segunda temporada na NFL, é um membro essencial do ataque dos Colts depois de fazer 68 recepções para 771 jardas na temporada passada — o segundo melhor do time em ambas as categorias.

Somando-se à frustração da lesão estava o fato de que ela poderia ter sido evitada. Downs foi derrubado por trás na jogada pelo safety Nick Cross quando Downs estava saindo dos limites após receber um passe curto do quarterback Anthony Richardson. Além disso, a jogada ocorreu em um período de 7 contra 7, onde a fisicalidade é geralmente desencorajada.

O treinador Shane Steichen criticou o tackle de Cross, dizendo: “Temos que ser inteligentes. Estamos competindo como loucos, mas temos que ficar longe do chão e não podemos cair, ponto final.”

Steichen repreendeu Cross no campo após a jogada, mesmo enquanto Downs ainda estava sendo atendido.

Falando com repórteres após o treino, Cross disse: “Estamos competindo, jogando futebol. Josh é meu cara. Eu o amo até a morte.”

Se Downs ficar fora por um longo período, isso aumentará as apostas na batalha pela terceira posição de wide receiver dos Colts, atrás do primeiro Michael Pittman Jr. e de Downs na segunda posição.

O veterano Alec Pierce e o novato Adonai Mitchell têm se alternado com o ataque inicial, com os treinadores esperando que um se separe. Ambos mostraram progresso significativo em treinos recentes, e os treinadores esperam que ambos desempenhem um papel no ataque.