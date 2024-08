WR quatro estrelas Jaime Ffrench se compromete com o Texas em vez de Miami

Texas e Miami lutaram até o fim antes que o wide receiver quatro estrelas Jaime Ffrench, número 17 no ESPN 300 de 2025, se comprometesse com Steve Sarkisian e os Longhorns na manhã de sexta-feira durante uma reunião de incentivo na Mandarin High School em Jacksonville, Flórida.

Ffrench é o segundo wide receiver mais bem classificado na classe de 2025 e o jogador nº 3 no estado da Flórida neste ciclo. Um ex-compromisso do Alabama, Ffrench entrou na sexta-feira com os finalistas Texas, Miami, LSU e Tennessee após visitas a cada escola na primavera. O habilidoso playmaker é agora o segundo membro mais bem classificado da classe de 2025 em ascensão dos Longhorns, que está na posição nº 17 no último ranking de equipes da ESPN para o ciclo atual.

Escolhas do editor 2 Relacionados

Ffrench disse à ESPN que um recrutamento apertado acabou se resumindo ao Texas e Miami nos últimos dias. Os Hurricanes lutaram até as horas finais do processo, lançando uma experiência Power 4 mais perto de casa, antes de Ffrench decidir pelos Longhorns, influenciado pelo sucesso recente do Texas na classe de 2025, a trilha de desenvolvimento do programa no wide receiver e um forte relacionamento com o técnico de wide receivers Chris Jackson.

“As pessoas e a equipe técnica — eles mostram por que querem você”, disse Ffrench. “E o que eles construíram como classe é realmente atraente.”

O comprometimento de Ffrench dá continuidade a um mês monumental para o Texas no recrutamento.

Ele segue o wide receiver de quatro estrelas Kaliq Lockett (nº 23 na ESPN 300) e o defensor cinco estrelas Jonah Williams (nº 8) como o terceiro prospecto top 30 a escolher os Longhorns desde 7 de agosto. Ffrench é agora a principal promessa ofensiva em uma classe do Texas que inclui Lockett, o quarterback KJ Lacey (nº 110), o tight end Nick Townsend (nº 196) e os running backs James Simon (nº 287) e Rickey Stewart (nº 295). Os Longhorns agora têm 11 prospectos ESPN 300 comprometidos no ciclo atual.

Ffrench se tornará o terceiro de seus irmãos a chegar ao futebol universitário principal quando se juntar ao Texas em 2025. Maurice Ffrench quebrou o recorde de recepção de temporada única de Larry Fitzgerald em Pitt em 2019 antes de paradas na NFL e CFL. Outro irmão, James Tarver, assinou com a UCF no ciclo de 2019.

O próprio recrutamento de Ffrench decolou depois que ele pegou 44 passes para 671 jardas e cinco touchdowns em uma produtiva segunda temporada no Mandarin. Ele se comprometeu com o Alabama em julho de 2023, então retirou sua promessa e reabriu seu recrutamento após a aposentadoria de Nick Saban em janeiro, eventualmente estreitando seus finalistas para Miami, Texas, LSU e Tennessee, fazendo visitas oficiais a cada escola entre 31 de maio e 21 de junho.

Ffrench, que passou parte de sua infância em Baton Rouge, Louisiana, disse que sentiu a atração da LSU. Os Tigers ofereceram uma oportunidade de jogar na frente da família e uma chance de trabalhar com o técnico de wide receivers da LSU, Cortez Hankton, que primeiro ofereceu Ffrench como assistente na Geórgia. No Tennessee, Ffrench viu um esquema ofensivo atraente e manteve um relacionamento com o técnico Josh Heupel, que recrutou Tarver para a UCF em 2019.

Ffrench estabeleceu uma forte conexão com Jackson, o técnico de wide receivers do Texas no segundo ano, e os Longhorns surgiram como favoritos em seu recrutamento na última semana do processo.

No entanto, uma pressão tardia de Miami centrada nas conexões com o técnico de wide receivers do Hurricanes, Kevin Beard, juntamente com uma proposta para permanecer perto de casa, quase fez com que Ffrench cumprisse seu compromisso com o Texas na manhã de sexta-feira.

“Eu queria jogar na SEC”, disse Ffrench. “Estou animado para fechá-la e acabar com tudo, comprometido com o lugar que quero estar.”

Ffrench registrou 62 recepções para 1.247 jardas e 14 touchdowns como júnior na temporada passada. Ele pegou quatro passes para 116 na abertura da temporada do Mandarin em 23 de agosto. Os Longhorns, classificados em quarto lugar, abrem a temporada de 2024 contra o Colorado State às 15h30 ET no sábado.