Wrexham assume liderança da Liga 1 após vitória por 2 a 0

O Wrexham deu continuidade ao seu início positivo na Liga 1 com uma vitória por 2 a 0 sobre o Peterborough no sábado, o que o deixou na liderança junto com o Stockport e o Birmingham City após quatro partidas.

Dois gols de Jack Marriott e Max Cleworth no primeiro tempo ajudaram o time a obter uma vitória confortável — a terceira da temporada até agora, o que também manteve o início invicto.

Paul Mullin e Steven Fletcher saíram do banco no segundo tempo, e Mullin quase marcou no primeiro toque com um voleio bem batido.

Isso marca mais um passo sólido após duas promoções consecutivas da Liga Nacional para a terceira divisão do futebol inglês, enquanto os coproprietários Ryan Reynolds e Rob McElhenney sonham em um dia chegar à Premier League.

O Wrexham já está fora da Copa da Liga Inglesa após um confronto difícil contra o Sheffield United que terminou em derrota por 4 a 2.