Xavi Simons renova com o Leipzig em meio ao interesse do Bayern de Munique

Xavi Simons brilhou pela Holanda na Euro 2024. Getty

As esperanças do Bayern de Munique de contratar o atacante holandês Xavi Simons foram arquivadas por enquanto, já que o jogador concordou em estender seu empréstimo do Paris Saint-Germain ao RB Leipzig por mais uma temporada.

“As especulações em torno do futuro de Xavi podem finalmente acabar”, disse o Leipzig em um comunicado na segunda-feira, ao anunciar o acordo de empréstimo.

Escolhas dos editores

1 Relacionado

O clube disse que o jogador de 21 anos passará por um exame médico na segunda-feira e depois treinará individualmente antes de se juntar ao restante do time na terça-feira.

O Bayern não escondeu sua admiração por Simons depois que ele se destacou pela Holanda na Euro 2024.

“Ele tem tudo, incluindo mentalidade e caráter. Um jogador excepcionalmente bom”, disse o diretor esportivo do Bayern, Christoph Freund, no mês passado.

Simons, que fez 20 aparições pela Holanda, marcou 10 gols e deu assistências para mais 15 em 43 jogos pelo Leipzig na temporada passada. O clube disse que ele usará o número 10 na próxima campanha.