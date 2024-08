Yankees 3B Jazz Chisholm Jr. provavelmente para IL com lesão no UCL

CHICAGO — O terceira base do New York Yankees, Jazz Chisholm Jr., parece estar indo para a lista de lesionados devido a uma lesão no cotovelo esquerdo, disse o técnico Aaron Boone na terça-feira.

Chisholm, 26, tem uma lesão no ligamento colateral ulnar, e Boone disse que ele “provavelmente” acabará no IL. Boone disse que mais médicos estão avaliando o cotovelo e que o clube deve ter informações suficientes para tomar uma decisão até quarta-feira.

Chisholm se machucou em um mergulho de cabeça marcando no quinto inning da derrota de segunda-feira por 12-2 para o Chicago White Sox. Ele saiu durante o sétimo inning e minimizou a lesão após o jogo.

“Não estou super preocupado com isso”, ele disse na segunda-feira à noite. “Todos os testes que fizemos aqui foram bem positivos.”

Chisholm rebate com a mão esquerda, mas arremessa com a direita.

O All-Star de 2022 foi adquirido pelos Yankees do Miami Marlins pouco antes do prazo de negociação do mês passado e contribuiu imediatamente, rebatendo .316 com 5 home runs, 13 corridas e 11 RBIs em 14 jogos. Ele é um dos apenas cinco jogadores nas ligas principais nesta temporada com pelo menos 20 home runs e 25 bases roubadas.

“Obviamente ele tem sido realmente impactante para nós”, disse Boone. “É difícil não tê-lo lá.”

Oswaldo Cabrera começou em terceiro na terça-feira contra Chicago. Boone disse que DJ LeMahieu também pode ver tempo lá se a lesão de Chisholm exigir uma passagem pela IL.

A Associated Press contribuiu para esta reportagem.