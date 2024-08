Yankees apoiam Aaron Judge após críticas do técnico da Liga Infantil

NOVA YORK — Os Yankees defenderam Aaron Judge ferozmente depois que o técnico da South Shore Little League, Bob Laterza, criticou o rebatedor astro por, em sua opinião, não prestar atenção suficiente ao seu time no domingo, quando os Yankees viajaram para jogar o Little League Classic em Williamsport, Pensilvânia.

Em uma declaração, os Yankees chamaram Judge de “um dos grandes embaixadores do nosso esporte” e observaram que “nosso elenco passou o dia em Williamsport se conectando com o maior número possível de jogadores da Little League antes do nosso time, incluindo o time de Staten Island”.

Laterza disse ao Staten Island Advance que vários jogadores dos Yankees — incluindo o técnico Aaron Boone, o craque Gerrit Cole e o outfielder Jasson Dominguez — se encontraram com sua equipe antes do jogo dos Yankees contra o Detroit Tigers, acrescentando que Judge não era um deles.

Laterza disse na terça-feira que Judge ignorou seus jogadores quando eles chamaram seu nome enquanto ele estava no círculo no convés na derrota dos Yankees no Bowman Field, deixando seu time decepcionado.

“Que tal dar meia volta ou [waving] para Nova York e as crianças que acham que você é um herói”, disse Laterza. “São elas que pagam seu salário.”

Os Yankees disseram que o rebatedor Aaron Judge (posando com jogadores da Liga Infantil em Williamsport antes do jogo de domingo contra os Tigers) “sempre age com gentileza e respeito” e que o técnico do time da Liga Infantil de South Shore “poderia aprender muito com ele”. Joe Sargent/Getty Images

Os Yankees disseram na quarta-feira que o calendário não foi organizado “pelos Yankees nem por nossos jogadores” e que “como Staten Island jogou no domingo, nossos jogadores fizeram de tudo para passar um tempo com eles nos momentos imediatamente anteriores ao nosso jogo” contra os Tigers.

“Desejamos sucesso a Staten Island na conquista do campeonato”, disse a declaração dos Yankees. “Ganhe ou perca, pretendemos convidá-los para o Yankee Stadium. No entanto, teria sido muito melhor se o técnico de Staten Island nos ligasse para entender os fatos antes de reagir amargamente de forma tão pública. Entrar em contato conosco teria sido a maneira prudente de agir e teria dado um bom exemplo para seus jovens jogadores.

“Aaron Judge sempre age com gentileza e respeito. O treinador poderia aprender muito com ele.”

Boone disse na quarta-feira: “Eu nem vou me dignificar [Laterza’s comments] com uma resposta. Aaron Judge é o melhor que existe.”

Judge, que ganhou o Prêmio Roberto Clemente de 2023 pelo trabalho de sua fundação com jovens, foi visto passando um tempo com jogadores da Little League de vários times ao longo do domingo. Seus pais, Patty e Wayne Judge, também foram nomeados Pais do Ano da Little League de 2024 em Williamsport no domingo.

“[Aaron Judge] é um modelo que vale a pena celebrar — não apenas por suas habilidades e realizações em campo — mas pela maneira como ele abraça de todo o coração a ideia de causar um impacto positivo naqueles que o admiram”, disse o comunicado dos Yankees.

O juiz se recusou a discutir na quarta-feira quando questionado sobre os comentários de Laterza.

“Não obtive resposta para isso”, disse Judge. “Não vou dar uma resposta a ele porque é sobre as crianças. É disso que se trata. Tivemos a chance de passar muito tempo com algumas crianças em Williamsport, criar ótimas memórias. Nos divertimos muito no jogo, sabe, além da derrota. Então, eu meio que quero que esse seja o foco.

“Eu realmente não quero dar peso algum aos comentários. Eu jogo para 40.000 pessoas todas as noites e sou vaiado se eu ficar 0-para-1, então não estou disposto a dar peso algum a isso.”

O time da South Shore Little League venceu a regional Metro para avançar para a Little League World Series em Williamsport, onde começou 2-0 antes de perder os dois jogos seguintes. O time foi eliminado do torneio com uma derrota para um time da Flórida na terça-feira.