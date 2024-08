Yankees colocam Luis Gil em IL por 15 dias com distensão nas costas

O New York Yankees colocou o titular destro Luis Gil na lista de lesionados por 15 dias na quarta-feira devido a uma distensão lombar.

Gil deixou a derrota de terça-feira por 9 a 5 para o Cleveland Guardians depois de permitir três corridas em três rebatidas e seis walks em mais de três entradas de trabalho.

Ele deu um home run para Brayan Rocchio para abrir o quarto inning e caminhou por Steven Kwan antes de lançar para Jose Ramirez. O gerente Aaron Boone e um treinador fizeram uma visita ao monte durante aquela rebatida, e Gil acabou saindo da disputa.

“Tentei resolver isso, mas você não quer forçar o problema e piorá-lo”, disse Gil após o jogo por meio de um intérprete, segundo a SNY. “Vi o médico aqui e ele me disse para encarar dia a dia e veremos.”

Gil, 26, tem 12-6 com uma ERA de 3,39 em 24 partidas nesta temporada. Ele eliminou 144 rebatedores em 124⅔ innings, mas também lidera as ligas principais com 66 walks.

Os Yankees chamaram de volta o destro Will Warren do Triple-A Scranton/Wilkes-Barre em uma transação correspondente. Warren, 25, fez sua estreia na MLB em 30 de julho e foi 0-1 com uma ERA de 8,59 em três partidas.