Yellowstone se expande novamente: Michelle Pfeiffer liderará novo spinoff

Ccom o anúncio oficial de ‘Yellowstone’No final do ano passado, a Paramount Network não perdeu tempo expandindo seu universo com novos spinoffs. Entre eles estão uma prequela ambientada em 1944 e uma série sequencial originalmente intitulado ‘2024’que continuaria a história além dos eventos de Yellowstone. Agora, essa série sequencial está tomando forma sob um novo nome: ‘O Madison’.

‘O Madison’ estrelará o aclamado Michelle Pfeifferque também atuará como produtor executivo ao lado do criador da franquia Taylor Sheridan. Esta nova adição ao universo de Yellowstone é descrita como um “estudo sincero sobre luto e conexão humana”, com foco em uma família de Nova York que vive no vale do Rio Madison, no centro de Montana.

“Michelle Pfeiffer é um talento notável que confere a cada papel profundidade emocional, autenticidade e graça,” disse Chris McCarthy, Co-CEO da Paramount Global e Presidente/CEO da Showtime e MTV Entertainment Studios.Ela é a âncora perfeita para o mais novo capítulo do universo de Yellowstone, The Madison, da mente brilhante de Taylor Sheridan.”

O elenco de Pfeiffer segue os passos de outras estrelas de primeira linha, como Harrison Ford e Helen Mirrenque encabeçou a série prequela de Yellowstone ‘1923’. Enquanto Matthew McConaughey foi inicialmente rumores de estrelar ‘O Madison’nenhum acordo foi finalizado. Isso levou a especulações sobre quais rostos familiares do universo de Yellowstone podem fazer aparições na nova série, enquanto ela continua a explorar o legado da família Dutton com novos personagens e locais.

Taylor Sheridan expande Yellowstone com Pfeiffer

Enquanto isso, outro spinoff ambientado em 1944 também foi anunciado, continuando a tradição prequela estabelecida por ‘1883’ e ‘1923’.

Quanto ao próprio Yellowstone, os episódios finais da série principal estão programados para começar a ser exibidos em 10 de novembro. O programa, que se tornou um fenômeno cultural e um rolo compressor de audiência, experimentou uma hiato prolongado durante as filmagens de sua quinta temporada devido a conflitos de agenda entre Sheridan e a estrela Kevin Costner.

Após muita especulação, Costner confirmou sua saída da série, afirmando: “Foi uma decisão necessária dizer, ‘Ei, OK, eu realmente não quero mais falar sobre isso. É hora de seguir em frente.'” Os fãs agora estão aguardando ansiosamente como Sheridan encerrará a história, especialmente em relação ao personagem icônico de Costner, John Dutton.

Pfeiffer, conhecida por seu papel de destaque em ‘Scarface’ e sua recente atuação como Betty Ford em ‘The First Lady’, da Showtime, em breve será vista em ‘Oh. What. Fun!’ para a Amazon, adicionando outro projeto notável à sua carreira histórica.