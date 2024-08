YG organiza caminhada pela paz entre gangues rivais e os leva à lanchonete

Durante a caminhada, YG parou para comer no Tam’s Burgers… trazendo todo o time para a pequena lojinha com música tocando e o rapper até exibindo alguns de seus passos de dança.

A caminhada começou no Gonzales Park – um ponto de encontro local – onde YG posou para fotos… com diferentes participantes entrando e saindo do quadro para tirar fotos com a estrela.