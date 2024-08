Young Boys 1-0 Galatasaray (27 de agosto de 2024) Análise do jogo

O Young Boys da Suíça derrotou o Galatasaray por 1 a 0 na segunda partida do playoff da Liga dos Campeões na terça-feira e se classificou para a fase de grupos da competição reformulada, após uma vitória agregada de 4 a 2.

O campeão tcheco Sparta Praga derrotou o Malmo, da Suécia, por 2 a 0, somando 4 a 0 na soma dos dois jogos e também chegou à nova fase da Liga dos Campeões, enquanto o RB Salzburg empatou por 1 a 1 em casa com o Dínamo de Kiev e avançou após vencer o jogo de ida por 2 a 0.

O atacante do Young Boys, Alan Virginius, marcou aos 87 minutos depois que os campeões suíços derrotaram o Galatasaray por 3 a 2 em casa na semana passada, graças aos dois gols de Joel Monteiro no primeiro tempo e um pênalti convertido por Filip Ugrinic no final.

O Young Boys quase aumentou sua vantagem no primeiro tempo do segundo tempo, quando Silvére Ganvoula acertou a trave e o atacante Ebrima Colley foi assinalado por impedimento ao marcar de cabeça aos 31 minutos.

O Galatasaray, vencedor da Copa da UEFA em 2000, ficou de fora da Liga dos Campeões pela segunda vez em três anos.

Presença regular na fase de grupos da Liga dos Campeões, o time não chega às oitavas de final desde 2013-14, quando chegou às oitavas de final.

O Sparta Praga dobrou a vantagem de 2 a 0 do jogo de ida sobre o Malmo e se classificou para a principal competição de clubes da Europa pela primeira vez desde 2005.

Lukás Haraslín abriu o placar para os líderes da liga tcheca aos 80 minutos, de pênalti, antes de dar assistência para o Albion Rrahmani marcar o segundo, três minutos depois.

O meio-campista eslovaco pensou ter feito 1 a 0 aos 68 minutos, mas seu gol foi anulado por impedimento.

Tanto o Sparta quanto o Malmo perderam pênaltis no primeiro tempo por meio dos meio-campistas Veljko Birmancevic e Anders Christiansen, respectivamente.

O Salzburgo começou rápido o jogo de volta contra o Dínamo, com o ponta Adam Daghim colocando os anfitriões na frente aos 12 minutos.

Os ucranianos empataram pouco antes da meia hora, com um chute rasteiro de Vladyslav Vanat, no segundo poste.

O vice-campeão da Bundesliga austríaca chega à fase de grupos da Liga dos Campeões todos os anos desde a temporada 2019-20.

O Lille, da França, está entre os times em ação na quarta-feira e tem uma vantagem de 2 a 0 no jogo de ida sobre o Slavia Praga.

A Liga dos Campeões está se expandindo de 32 para 36 times nesta temporada e está acabando com a tradicional fase de grupos empregada nos últimos 21 anos em favor de clubes competindo em uma tabela gigante de 36 times.

Cada equipe jogará oito partidas na fase de grupos, contra seis na fase de grupos. O sorteio está previsto para quinta-feira e os jogos de todas as 36 equipes serão divulgados no sábado.

Depois de enfrentar oito times diferentes, metade em casa e metade fora, os oito melhores times se classificarão automaticamente para as oitavas de final, com os times classificados do nono ao 24º lugar indo para um playoff.

Informações da Reuters foram usadas nesta reportagem.