Yvette Nicole Brown incentiva as pessoas a votarem, não importa para quem

TMZ. com

Yvette Nicole Brown tem tudo a ver com abandonar o ódio na política e exortar os jovens a irem às urnas, não importa quem apoiem… embora ela seja da equipe Kamala Harris ela mesma.

A atriz falou ao TMZ na segunda-feira, dizendo-nos que estava falando de forma apartidária em nome da organização de entretenimento The Creative Coalition sobre seu evento virtual “Your Voice, Your Vote” na terça-feira… com o objetivo de encorajar os eleitores da Geração Z em como votar e nada é Quem para colocar seu único voto precioso.