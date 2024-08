Zac Efron chega a Miami após incidente na piscina de Ibiza e hospitalização

Zac Efron está de volta a solo americano após ser hospitalizado na Espanha… após um incidente em uma piscina… e o TMZ tem as primeiras imagens do ator chegando aos Estados Unidos.

Como você pode ver, Zac está rolando fundo… ele tem toda uma comitiva com ele na pista de um aeroporto de Miami depois de pegar um vôo particular de Ibiza para casa.

TMZ divulgou a história… O acampamento de Zac diz que ele mergulhou em uma piscina , bateu no fundo com o peito e ingeriu muita água. Ele mostrou sinais de angústia… ficou momentaneamente atordoado… e a segurança de sua villa em Ibiza o tirou da água.

Zac era levado para um hospital como medida de precaução, mas ele voltou a treinar no dia seguinte… e fomos informados de que ele saiu para jantar no domingo à noite em Ibiza – antes de embarcar em um voo para casa na segunda-feira. Parece que ele está viajando com pelo menos um homem que esteve com ele em Ibiza.