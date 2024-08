Zac Taylor, do Bengals – falou muito cedo sobre o status de Ja’Marr Chase

CINCINNATI — Até os melhores planos podem ser frustrados.

Menos de 24 horas depois de o técnico do Cincinnati Bengals, Zac Taylor, dizer que Ja’Marr Chase continuaria treinando esta semana, ele não participou na quarta-feira, enquanto o time continuava a preparação para a abertura da temporada.

Falando aos repórteres após o treino de quarta-feira, Taylor indicou que falou cedo demais sobre o status do wide receiver.

“Acho que provavelmente falei demais falando rápido demais”, disse Taylor. “Mais uma vez, essa é uma situação do dia a dia. Vamos continuar vendo assim.”

Ja’Marr Chase não estava uniformizado no treino de quarta-feira, um dia depois de o técnico Zac Taylor indicar que seu wide receiver estrela participaria esta semana. ESPN/Ben Bebê

Chase, uma seleção três vezes para o Pro Bowl, participou de treinos mais leves no início da semana antes de o time realizar um treino mais tradicional na semana do jogo na quarta-feira. Vários minutos depois que o time começou a se alongar, Chase entrou na bolha de treino indoor do time sem uniforme. Chase, que não participou de nenhum dos treinos do time, não falou com os repórteres depois.

Taylor confirmou que Chase continua saudável, algo que o wide receiver tem mantido desde o minicamp obrigatório do time em julho, no qual ele também não treinou.

Chase tem atualmente dois anos restantes em seu contrato de novato, incluindo uma opção de quinto ano no valor de US$ 21,8 milhões em 2025.

Os eventos de quarta-feira também atenuam o que Taylor disse um dia antes sobre a confiança de que Chase jogaria na Semana 1. Na quarta-feira, Taylor disse que, de um ponto de vista funcional, Chase poderia jogar na abertura contra o New England Patriots em 8 de setembro se não treinasse esta semana.

Mas o treinador do sexto ano não quis fazer nenhuma previsão sobre o cronograma do retorno de Chase.

“Acho que todo dia é um novo dia”, disse Taylor na quarta-feira. “Continuaremos trabalhando nisso. Não faremos previsões sobre o que o amanhã trará.

“No final das contas, Ja’Marr é um cara ótimo que significa muito para o time, e vamos continuar levando isso adiante, dia após dia.”

O centro do Bengals, Ted Karras, disse que entendeu tanto o time quanto Chase quando se trata de uma negociação dessa magnitude. Chase está buscando estar no topo do mercado de wide receivers que foi definido por Justin Jefferson, do Minnesota Vikings, nesta offseason, quando ele assinou um contrato de quatro anos no valor de US$ 35 milhões anuais, incluindo US$ 110 milhões em dinheiro garantido.

“Não há absolutamente nenhum ressentimento entre os jogadores”, disse Karras, que acrescentou que não estava familiarizado com as negociações internas entre Chase e o time. “Isso é entre eles. Espero que eles façam isso e será um dia realmente grande para Ja’Marr e este time.”