Zagueiro nacional Izquierdo desmaia em campo contra o São Paulo

O zagueiro do Nacional, Juan Izquierdo, desmaiou no campo e foi levado ao hospital após sofrer uma arritmia cardíaca durante a partida de volta das oitavas de final da Copa Libertadores contra o São Paulo, no estádio do Morumbi, na quinta-feira.

Izquierdo substituiu Sebastián Coates no clube uruguaio no intervalo, mas caiu inconsciente no chão aos 84 minutos, sem qualquer contato com outro jogador.

Jogadores de ambos os lados imediatamente pediram assistência médica. Ainda inconsciente, o jogador de 27 anos foi retirado do campo em uma ambulância sob aplausos dos fãs.

“Juan Izquierdo sofreu um batimento cardíaco irregular durante a partida contra o São Paulo”, publicou o Nacional na plataforma de mídia social X.

“Ele está sendo tratado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Albert Einstein. Ele está atualmente em condição estável e permanece em observação.”

O São Paulo desejou uma rápida recuperação a Izquierdo em uma publicação no X.

A partida continuou com gols de Damián Bobadilla e Jonathan Calleri, dando ao São Paulo uma vitória por 2 a 0 que, após um empate sem gols no jogo de ida, os classificou para o confronto totalmente brasileiro nas quartas de final contra o Botafogo.