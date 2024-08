Zagueiro uruguaio Izquierdo morre após desmaiar durante partida

O zagueiro do Nacional, Juan Izquierdo, que desmaiou em campo após sofrer uma arritmia cardíaca na semana passada, morreu, informou seu clube uruguaio na terça-feira.

O jogador de 27 anos estava em tratamento médico desde que desmaiou durante o jogo do Nacional contra o São Paulo pela Copa Libertadores em 22 de agosto.

Izquierdo caiu inconsciente no chão aos 84 minutos sem entrar em contato com outro jogador. Ele foi retirado do campo em uma ambulância antes de ser tratado na unidade de terapia intensiva do Hospital Albert Einstein.

O hospital informou em um comunicado que Izquierdo morreu em decorrência de morte cerebral após uma parada cardiorrespiratória associada a arritmia cardíaca.

“É com a mais profunda tristeza e choque em nossos corações que o Club Nacional anuncia a morte do nosso querido jogador Juan Izquierdo”, escreveu o Nacional no X.

“Expressamos nossas mais sinceras condolências à sua família, amigos, colegas e entes queridos. Todo o Nacional está de luto por sua perda irreparável.”

O Uruguai suspendeu todas as atividades futebolísticas no último final de semana devido a preocupações com a saúde de Izquierdo.

Alejandro Dominguez, presidente da CONMEBOL, também transmitiu suas condolências à família e aos amigos de Izquierdo.

“O futebol sul-americano está de luto”, acrescentou.

Jogadores da seleção uruguaia e ex-companheiros de Izquierdo também expressaram suas condolências.

“Dor, tristeza, é difícil explicar”, disse o atacante do Inter Miami Luis Suárez. “Que ele descanse em paz. Desejo muita força para sua família e amigos.”

A carreira de Izquierdo incluiu passagens pelo Cerro, Peñarol, Wanderers e Liverpool no Uruguai. Ele também jogou pelo San Luis da Liga MX.

A Associação Uruguaia de Futebol disse que a notícia foi profundamente dolorosa, enquanto os órgãos dirigentes nacionais da Argentina, Peru, Paraguai e Colômbia estenderam suas condolências à família e aos amigos de Izquierdo.

O presidente da Federação Brasileira de Futebol, Ednaldo Rodrigues, disse que um minuto de silêncio seria observado em todas as partidas organizadas pela federação na quarta-feira.

O São Paulo disse estar profundamente triste com a notícia, chamando-a de “um dia triste para o futebol”.

Informações da Reuters foram usadas nesta reportagem.