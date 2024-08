Nadador Zhanle Pan surpreendeu a todos na prova dos 100m livre com uma impressionante medalha de ouro e um tempo incrível, que lhe rendeu um novo recorde mundial nos Jogos Olímpicos de 2024.

O nadador chinês registrou um tempo de 46,40, mas seu recorde já está sendo questionado devido ao escândalo de doping que surgiu na China há poucos meses.

Michael Phelps provoca equipe olímpica australiana com vídeo perfeito no Instagram

Em abril passado, foi descoberto que 23 nadadores testaram positivo para substâncias incompatíveis com competições de alto nível. Enquanto a WADA (Agência Mundial Antidoping) estava ciente disso, mais da metade deles pôde participar em Tóquio.

O resultado fez a China ganhar seis medalhas, quatro delas de ouro. A China alegou que o resultado veio de contaminação alimentar, algo que a WADA aceitou apesar do fato de nenhuma evidência ter sido apresentada.

Frigideira não estava na lista de 23 atletas e ele afirma que tem sido monitorado de perto nos últimos tempos, nunca tendo testado positivo.

O nadador quebrou seu próprio recorde, diminuindo-o em quatro décimos em relação ao seu tempo de fevereiro, algo que o técnico australiano e ex-atleta olímpico Brett Hawke acredita ser “humanamente impossível”.

O nadador, que competiu nos Jogos de Sydney e Atenas, se considera um especialista no assunto e disse: “Eu os estudo há trinta anos, estudei esse esporte, a velocidade… não é real”.

O treinador afirmou que é impossível quebrar um recorde tanto em tão pouco tempo e que o nadador chinês venceu a prova com domínio incomum.

“Você não pode vencer um bando como esse, com uma liderança do comprimento do corpo. Eles são os melhores da história. É humanamente impossível,” Gavião reivindicado no Instagram.

Um rival de confiança

Frigideira venceu a corrida, mas o nadador treinado por Hawke Kyle Câmaras ficou em segundo. O australiano disse estar convencido de que seu competidor estava limpo para o evento.

“Tenho confiança nele, acho que ele fez tudo o que podia para estar lá e que merece essa medalha de ouro”, disse Câmaras.

Frigideira puxou quase um segundo à frente de Kyleque chegou apenas um centésimo de segundo à frente do terceiro. Mas o resultado não deixou Chambers se sentindo muito deprimido.

Ele disse após a corrida: “Fiz tudo o que pude para vencer a corrida e acho que todos fizeram o mesmo, mantendo-se fiéis à integridade do esporte”.

Mesmo assim, a sombra do doping continua pairando sobre a equipe chinesa, cujas conquistas serão fortemente investigadas daqui para frente.