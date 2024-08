Zhilei Zhang acredita que Alex Pereira pode ganhar o título dos pesos pesados ​​do UFC: ‘Ele tem o poder’

Zhilei Zhang acredita em Alex Pereira.

Em 2023, Zhang e Pereira foram manchetes quando surgiram fotos dos dois astros do combate dividindo um ringue de boxe juntos, antes de suas respectivas lutas com Joe Joyce e Israel Adesanya.

Que sparring! Depois de 4 rounds com zhilei zhang, estou muito confiante para minha próxima luta! Foi um sparring difícil e perigoso – exatamente o que eu precisava. Agora eu sei ainda mais – estou pronto para 8 de abril! foto.twitter.com/1oKCLhbu6b — Alex “Poatan” Pereira (@AlexPereiraUFC) 19 de março de 2023

Falando recentemente com A hora do MMAZhang explicou exatamente o que aconteceu naquele dia e elogiou o campeão meio-pesado do UFC.

“Nós lutamos uma vez, por quatro rounds”, Zhang disse por meio de seu tradutor. “Naquele dia, lembro que foram 12 rounds para mim. Eu tinha dois caras antes de Alex entrar no ringue, então fizemos quatro rounds. Nós dois tínhamos uma luta chegando e não tínhamos nenhuma filmagem ou filmagem sobre o sparring.

“Ele é um bom boxeador. Posso dizer que ele tem bons reflexos, boa velocidade e boa potência. Assisti muito às lutas dele no UFC. Ele meio que domina todo mundo em pé.”

Pereira vem de uma experiência no kickboxing, tendo conquistado os títulos GLORY dos médios e meio-pesados ​​antes de fazer a transição para o MMA em tempo integral em 2021. Foi uma boa decisão, pois Pereira já se estabeleceu como um dos maiores nomes do MMA em apenas três anos, ganhando prêmios de Lutador do Ano, liderando alguns dos maiores eventos do UFC e se tornando apenas o nono lutador a ganhar cinturões do UFC em várias categorias de peso.

Este ano, Pereira é o favorito inicial para ganhar as honras de Lutador do Ano mais uma vez, já que ele já defendeu seu título meio-pesado duas vezes, nocauteando Jamahal Hill no primeiro round no UFC 300 e então entrando em cima da hora para nocautear Jiri Prochazka no UFC 303. A notável corrida de Pereira tem feito os fãs falarem sobre a possibilidade de que ele possa subir para o peso pesado para se tornar o primeiro campeão de três divisões na história do UFC. E depois de uma sessão de sparring com ele, Zhang acredita que Pereira pode fazer isso.

“Eu acho que ele tem”, disse Zhang. “Ele tem o poder de traduzir para peso pesado.”

Se Pereira terá a chance este ano ainda não se sabe. Enquanto “Poatan” diz que pretende subir antes que sua carreira acabe, o campeão dos meio-pesados ​​também pode estar na fila para defender seu título mais uma vez em 2024.