Zirkzee dá ao Man United motivos para otimismo em 2024-25

MANCHESTER, Inglaterra — Não há nada como um gol da vitória de um novo atacante no final para alimentar o otimismo no início da temporada, e Joshua Zirkzee fez isso pelo Manchester United e pelo técnico Erik ten Hag.

Quando parecia que a campanha dos Red Devils começaria de forma frustrante após uma série de chances perdidas, a contratação de verão de £ 36,5 milhões do Bologna saiu do banco e garantiu uma vitória de 1 a 0 sobre o Fulham na sexta-feira com um gol de estreia aos 87 minutos. A comemoração de Zirkzee foi relativamente composta, dado o que ele tinha acabado de fazer, enquanto a reação de Ten Hag — ambos os punhos cerrados acima da cabeça na linha lateral — foi uma mistura de alegria e alívio.

Após uma temporada sombria de 2023-24, esta foi a primeira chance do técnico do United de mostrar a todos que as coisas serão diferentes nesta temporada, o que seria um argumento difícil de fazer após um empate no dia de abertura em casa. Em vez disso, Ten Hag teve a oportunidade de falar sobre os pontos positivos, e a maior parte disso foi por causa de Zirkzee.

“É muito bom para um atacante entrar e marcar seu primeiro gol”, disse Ten Hag após a partida. “A vitória é muito agradável. Começar a temporada com uma vitória é sempre importante. Não estamos prontos como um esquadrão, como um time, muitos jogadores não estão em plena forma. Tivemos apenas 10 dias com este time treinando juntos.

“Espero mais deste time, mas temos uma base na qual podemos construir. O desempenho é bom, ao longo de 90 minutos, é claro, há espaço para melhorias, mas acho que o desempenho geral e a execução do plano de jogo foram muito bons.”

A intervenção de Zirkzee foi o momento decisivo do jogo, mas não vai encobrir todos os problemas. Com o internacional holandês no banco por quase uma hora, o United jogou com Bruno Fernandes como o número 9, e chance após chance veio e se foi.

Duas vezes no primeiro tempo Fernandes viu o gol do Fulham e duas vezes Bernd Leno fez uma defesa. O desespero do United para marcar resultou em Harry Maguire sendo advertido por simulação enquanto ele procurava um pênalti.

No início do segundo tempo, Marcus Rashford forçou a bola para Mason Mount, mas novamente Leno bloqueou o chute. O United foi o time com menor pontuação no top 10 da Premier League na temporada passada e, na maior parte do jogo na sexta-feira, parecia que o time de Ten Hag ficaria em branco novamente.

É um problema que surgiu na nova campanha.

Em seu último jogo da turnê pelos EUA contra o Liverpool, o United poderia ter tido dois gols de vantagem antes de sofrer três gols e perder por 3 a 0. Em Wembley, no Community Shield, Rashford teve duas chances de marcar que, se tivesse feito isso, teriam eliminado a necessidade de uma disputa de pênaltis para decidir o jogo.

“Acho que um espaço que temos que preencher é matar na área”, disse Ten Hag. “Vimos isso nos amistosos e na semana passada contra o City. Criamos chances suficientes para não ter que esperar por um vencedor tardio. Temos que ser mais compostos e matar. Talvez seja o início da temporada, os jogadores têm que entrar em velocidade máxima. Temos jogadores suficientes com habilidades de pontuação.”

Joshua Zirkzee marcou em sua estreia na Premier League, garantindo ao Manchester United uma vitória tardia por 1 a 0 sobre o Fulham na abertura da temporada da liga na sexta-feira. ADAM VAUGHAN/EPA-EFE/Shutterstock

Rasmus Hojlund não pode voltar logo de sua paralisação de 10 semanas por causa de uma lesão no tendão sofrida na América. A diferença este ano é que Ten Hag tem um reserva.

Zirkzee, autor de 11 gols na Série A na temporada passada, entrou em campo aos 61 minutos e imediatamente o United teve um ponto focal em seu ataque.

Quando o gol finalmente saiu, Zirkzee caiu no meio-campo, pegou a bola e rolou para Casemiro. Alejandro Garnacho cruzou da direita e Zirkzee estava no lugar certo para atacar a bola e cutucá-la por Leno e para o gol. Foi um de apenas 12 toques, mas foi tudo o que ele precisou para mudar o clima dentro do Old Trafford.

Foi um gol de atacante. Um que o novo assistente técnico Ruud van Nistelrooy, autor de 150 gols pelo United, teria ficado orgulhoso. Já faz 23 anos desde que Van Nistelrooy marcou duas vezes contra o Fulham em Old Trafford em sua estreia na Premier League.

Houve outros pontos positivos.

Apesar de alguns momentos nervosos, incluindo Lisandro Martínez afastando a bola de baixo do próprio travessão com o placar em 0-0, foi a primeira partida sem sofrer gols em casa desde março. O novo contratado Noussair Mazraoui também impressionou na lateral direita.

Mas foi Zirkzee quem roubou a cena.

“Foi muito importante fazer o primeiro gol como atacante”, disse Ten Hag. “Para ele é muito agradável porque atacantes têm que marcar. Essa é a primeira habilidade que você tem que mostrar quando chega como atacante a um novo clube.

“Ele tem alguns atributos que não tínhamos e logo de cara ele mostrou. Ele é muito bom em suas combinações de ligação, mas ele tem que chegar na área para fazer gols.”

O United venceu seu primeiro jogo da temporada passada por 1 a 0, também, antes de dar um aviso antecipado do que estava por vir ao perder quatro dos cinco seguintes. O novo começo em Old Trafford, com um novo coproprietário em Sir Jim Ratcliffe, novos executivos em Dan Ashworth e Omar Berrada e novos jogadores como Zirkzee, alimentará o otimismo em torno do clube, mas Ten Hag sabe melhor do que ninguém que apenas resultados positivos o manterão em andamento.

Zirkzee chegou bem a tempo de entregar o primeiro.